Con sus luces y sombras, el árbitro chileno Piero Maza tuvo un destacado 2025, con presencia en duelos definitorios de Copas Libertadores y Sudamericana. Mas no fue suficiente para tener la oportunidad de dirigir en el Mundial 2026.

Tal y como lo ven. Quien fuera electo el mejor silbante de la temporada en la Gala Crack ni siquiera quedó entre los elegidos por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para representarlos en la cita planetaria en Norteamérica.

En desmedro de Piero Maza, el organismo nominó a tres árbitros chilenos, un juez central y dos en el VAR, para el seminario que realizará FIFA a mediados de enero, que determinará los elegidos para impartir justicia en el Mundial 2026.

Sin Maza: Los árbitros chilenos que pueden ir al Mundial 2026

Según confirmó la cuenta de X especialista en la materia Árbitro Internacional, fueron 12 los jueces que Conmebol convocó a partir del 12 de enero en la ciudad brasileña de Río de Janeiro para someterse al testeo definitivo que los puede poner en órbita mundialista.

Como representante de Chile aparece el internacional Cristián Garay, quien se suma a nombres “familiares” para nuestro país como el venezolano Jesús Valenzuela, el uruguayo Gustavo Tejera, el brasileño Wilton Sampaio o el argentino Darío Herrera, entre otros.

Mientras que los otros dos candidatos nacionales para estar presentes en el Mundial 2026 son Juan Lara y Rodrigo Carvajal, quienes deberán viajar a Asunción para ser parte del seminario FIFA que determinará si estarán en la cita planetaria.

¿Quién fue el último árbitro chileno en una Copa del Mundo?

Si bien el último nacional que dirigió un partido de Mundial fue Enrique Osses en Brasil 2014, en Qatar 2022 tuvo participación Julio Bascuñán, quien estuvo en el VAR.

Los números de Cristián Garay en 2025

Entre torneos locales e internacionales durante el presente año, el internacional chileno dirigió 39 encuentros, en los que otorgó 163 tarjetas amarillas y ocho expulsiones, además de cobrar 15 lanzamientos penales.

