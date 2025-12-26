Es tendencia:
Nottingham Forest vs. Manchester City: A qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO la Premier League

Este sábado continúa la fecha 18 de la Premier League.

Por Franccesca Arnechino

El City enfrentará al Nottingham Forest.
© Getty ImagesEl City enfrentará al Nottingham Forest.

Nottingham Forest será anfitrión del Manchester City en la fecha 18 de la Premier League 2025/26. El equipo de Pep Guardiola buscará extender su racha ganadora y mantenerse a solo dos puntos del líder Arsenal.

Mientras que el conjunto local, aún cercano a la zona de descenso, necesita sumar para no complicarse en la tabla.

¿Dónde Nottingham Forest vs. Manchester City en Premier League?

El enfrentamiento entre Nottingham Forest vs. Manchester City por la fecha 18 de la Premier League se juega este sábado 27 de diciembre a partir de las 09:30 horas de Chile en el histórico City Ground.

El duelo será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva a través de la señal de ESPN y Disney+ Premium, por streaming mediante la plataforma, exclusivo para usuarios previamente suscritos a este tipo de plan.

Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
