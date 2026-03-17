Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Champions League

Manchester City recibe al Real Madrid por la vuelta de octavos de Champions: Horario y TV

Conoce todos los detalles del encuentro que este martes animan 'ciudadanos' y 'merengues' por los octavos de final de la Champions League.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
City y Madrid se miden este martes por los octavos de final vuelta.
© Getty ImagesCity y Madrid se miden este martes por los octavos de final vuelta.

Este martes vuelve la acción de la UEFA Champions League con increíbles partidazos por la vuelta de los octavos de final. Es en ese contexto donde esta jornada seremos testigos de un partidazo protagonizado por el Manchester City, que recibe en el Etihad Stadium la visita del Real Madrid con un duro objetivo por delante.

Enzo Fernández le saca en cara el Mundial de Clubes al PSG: le responden metiendo 5 goles

ver también

Enzo Fernández le saca en cara el Mundial de Clubes al PSG: le responden metiendo 5 goles

Y es que los ‘ciudadanos’ deberán ir por la hazaña tras el contundente 3-0 que el Madrid les propinó en el Santiago Bernabéu y que hoy por hoy los tiene con un pie y medio en la fase de cuartos de final, gracias a la increíble actuación de Federico Valverde, autor de los tres goles de aquella jornada.

Pep’ y compañía, en tanto, buscarán dar el batacazo esta jornada y quedar en la historia como uno de los pocos equipos que han logrado revertir un 0-3 ante la Casa Blanca. Conoce todos los detalles de este increíble partido a continuación en RedGol.

¿A qué hora juega Manchester City vs. Real Madrid?

Manchester City vs. Real Madrid juegan este martes 17 de marzo a partir de las 17:00 horas de Chile en el Etihad Stadium por los octavos de final de la UEFA Champions League.

¿Dónde ver por TV y ONLINE al Real Madrid vs. Manchester City?

El partido por los octavos de final vuelta de la UEFA Champions League lo podrás ver en TV por cable a través de la señal de ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador: 

ESPN
VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
ENTEL: 212 (HD)
CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
TU VES: 508 (HD)
ZAPPING: 90 (HD)

Publicidad

Además, podrás ver completamente EN VIVO y de forma ONLINE si estás suscrito al plan Premium de la plataforma de streaming Disney+.

Federico Valverde fue el héroe del Madrid en el duelo de ida ante Manchester City. (Foto: Angel Martinez/Getty Images)

Federico Valverde fue el héroe del Madrid en el duelo de ida ante Manchester City. (Foto: Angel Martinez/Getty Images)

Probables formaciones:

  • Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Savinho, Antoine Semenyo, Jeremy Doku; Erling Haaland.
  • Real Madrid: Thubaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverve, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch; Brahim Diaz, Arda Guler, Vinícius Júnior.
Publicidad

Programación octavos de final vuelta

FechaPartidoHora (CHI/ARG/URU)Hora (COL/ECU/PER)Hora (MEX)
Martes 17 de marzoSporting CP vs. Bodo/Glimt14:4512:4511:45
Martes 17 de marzoArsenal vs. Bayer Leverkusen17:0015:0014:00
Martes 17 de marzoChelsea vs. Paris Saint-Germain17:0015:0014:00
Martes 17 de marzoManchester City vs. Real Madrid17:0015:0014:00
Miércoles 18 de marzoBarcelona vs. Newcastle United14:4512:4511:45
Miércoles 18 de marzoBayern Munich vs. Atalanta17:0015:0014:00
Miércoles 18 de marzoLiverpool vs. Galatasaray17:0015:0014:00
Miércoles 18 de marzoTottenham vs. Atlético Madrid17:0015:0014:00
Lee también
Partidazos de Champions: ¿Dónde ver en Chile la vuelta de octavos de final?
ChampionsLeague

Partidazos de Champions: ¿Dónde ver en Chile la vuelta de octavos de final?

Manchester City vs. Real Madrid: Horario y dónde ver en Champions League
ChampionsLeague

Manchester City vs. Real Madrid: Horario y dónde ver en Champions League

Real Madrid le da un baile al City y pone un pie en cuartos
ChampionsLeague

Real Madrid le da un baile al City y pone un pie en cuartos

La U activa el reconocimiento facial para sus hinchas
U de Chile

La U activa el reconocimiento facial para sus hinchas

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo