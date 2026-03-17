Este martes vuelve la acción de la UEFA Champions League con increíbles partidazos por la vuelta de los octavos de final. Es en ese contexto donde esta jornada seremos testigos de un partidazo protagonizado por el Manchester City, que recibe en el Etihad Stadium la visita del Real Madrid con un duro objetivo por delante.

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Y es que los ‘ciudadanos’ deberán ir por la hazaña tras el contundente 3-0 que el Madrid les propinó en el Santiago Bernabéu y que hoy por hoy los tiene con un pie y medio en la fase de cuartos de final, gracias a la increíble actuación de Federico Valverde, autor de los tres goles de aquella jornada.

‘Pep’ y compañía, en tanto, buscarán dar el batacazo esta jornada y quedar en la historia como uno de los pocos equipos que han logrado revertir un 0-3 ante la Casa Blanca. Conoce todos los detalles de este increíble partido a continuación en RedGol.

¿A qué hora juega Manchester City vs. Real Madrid?

Manchester City vs. Real Madrid juegan este martes 17 de marzo a partir de las 17:00 horas de Chile en el Etihad Stadium por los octavos de final de la UEFA Champions League.

¿Dónde ver por TV y ONLINE al Real Madrid vs. Manchester City?

El partido por los octavos de final vuelta de la UEFA Champions League lo podrás ver en TV por cable a través de la señal de ESP N, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

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Además, podrás ver completamente EN VIVO y de forma ONLINE si estás suscrito al plan Premium de la plataforma de streaming Disney+ .

Federico Valverde fue el héroe del Madrid en el duelo de ida ante Manchester City. (Foto: Angel Martinez/Getty Images)

Probables formaciones:

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Savinho, Antoine Semenyo, Jeremy Doku; Erling Haaland.

Real Madrid: Thubaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverve, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch; Brahim Diaz, Arda Guler, Vinícius Júnior.

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Programación octavos de final vuelta