La pica entre argentinos y franceses en los últimos años es grande. Comenzó en el Mundial del 2018, donde ganaron los galos, y se prolongó a la final de Qatar 2022, con triunfo por penales de los trasandinos.

Por esto mismo es que Enzo Fernández, jugador del Chelsea, aprovechó su anotación en el duelo por Champions League en París ante el PSG para ir a gritarle el gol, que significó el 2-2 parcial, al público local.

Lo hizo de manera especial, pues le mostró el escudo del título de Mundial de Clubes, que el elenco inglés consiguió el año pasado tras vences justamente a los parisinos en la final.

PSG responde con goles al gesto de Enzo Fernández

Obviamente a los hinchas franceses no les gustó esta sacada en cara del volante del Chelsea y lo empapelaron de groserías, provocando tensión en el estadio. Pero la venganza más fuerte vino en la cancha.

El cuadro de Luis Enrique apretó el acelerador y consiguió, en los últimos minutos, marcar tres goles para vencer por 5-2 en el encuentro de ida de los octavos de final.

Esto sacó de sus casillas a Fernández, que terminó peleándose con su arquero Filip Jorgense, recriminándolo por los goles que cayeron sobre el final.

De esta manera, Enzo Fernández debió agachar el moño e irse calladito a camarines, tras ser vapuleado por un equipo que logró cobrarse revancha de lo pasado en Estados Unidos el 2025.

Chelsea tendrá la chance de remontar el marcador el próximo martes 17 de marzo, cuando choquen en la revancha que se jugará en Londres ante el PSG.