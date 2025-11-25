¡Regresa la Liga de Campeones! Y en una jornada que nos brindará una serie de duelos de alto impacto, uno de los más esperados es el Chelsea vs. Barcelona, que se enfrentarán por la quinta jornada de la UEFA Champions League en un duelo clave para sus aspiraciones.

Ojo, porque ambos equipos llegan con siete puntos, en el puesto 11 y 12 de la fase de liga del torneo más prestigioso de Europa. Recordemos, que el triunfador de este encuentro clave, dará un paso firme hacia los puestos de clasificación directa.

¿En qué canal ver Chelsea vs. Barcelona por Champions League?

El partido entre Chelsea vs. Barcelona, se juega este martes 25 de noviembre desde las 17:00 hrs. en el Estamford Bridge, por la fecha 5 de Champions League.

Este partido entre los Blues y Culés, será transmitido por televisión en Chile, a través de la señal de ESPN , emisora que también transmitirá este partido de manera online y por streaming, a través de la plataforma Disney+ en sus planes Estándar y Premium, para usuarios previamente suscritos a la plataforma.

Estos son las señales de ESPN según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

ver también ¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. Flamengo?

Tabla de posiciones de Champions League

Publicidad

Publicidad