A pesar de que Claudio Bravo fue parte del Barcelona que ganó la Champions League 2014-2015, existía un mito en torno a los premios obtenidos. Esto porque el legendario arquero chileno fue titular indiscutido en La Liga de España de aquella campaña.

Pero no disputó ningún minuto en el equipo adiestrado por Luis Enrique durante esa lucha por la Orejona. El Barça se consagró tras vencer por 3-1 a la Juventus en el estadio Olímpico de Berlín. Y justo luego de una derrota culé en el certamen de clubes más grande de Europa, el retirado meta mostró dos trofeos.

“Hay que decir que tenemos a Claudio que nos trajo esto de una muy linda jornada del Barcelona hace 10 años”, introdujo Cristian Sánchez en ESPN F360. La medalla que consagra a Bravo como campeón y una réplica del hermoso trofeo de poco más de una cuarta.

Los trofeos de Claudio Bravo. (Captura ESPN).

El oriundo de Viluco atesora esa jornada, aunque haya sido el alemán Marc-André ter Stegen el titular de los catalanes en la final y en toda la competencia. “Bonitos recuerdos, un magnífico equipo. Creo que es de los momentos más gloriosos que un jugador puede tener en su carrera”, dijo el capitán de la selección chilena bicampeona de América.

Aquel Barcelona tenía a Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, Gerard Piqué y Andrés Iniesta, entre otros. Y en la banca, talentos de la talla de Xavi Hernández, quien ingresó en la segunda parte del duelo ante la Juve en lugar del Fantasmita.

Bravo exhibe su medalla y su trofeo de campeón en la Champions League

Así las cosas, Claudio Bravo desmitificó las creencias de que no había sido reconocido como campeón de la Champions League. “A cada jugador que logra el título se lo entregan. El que no, lamentablemente se queda con el premio de consuelo que a ese nivel es muy doloroso”, afirmó el arquero devenido en comentarista deportivo.

Claudio Bravo en la ceremonia de premiación del Barcelona campeón de Europa. (Paul Gilham/Getty Images).

La UEFA tiene varios criterios para la entrega de medallas. El ente rector del fútbol en Europa entrega 40 medallas al club ganador. Pueden repartirse entre los jugadores inscritos en el certamen, el cuerpo técnico y, si así lo definen, los funcionarios de la institución.

Y una cosa importante es que no es obligatorio haber tenido minutos durante el torneo para tener derecho a estos premios. Por ende, Bravo sí estaba entre los galardonados en ese recordado equipo del Barcelona que superó a la Juve de Arturo Vidal en la gran final.

