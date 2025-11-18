Periodista de TNT Sports lo quema todo: “Johnny Herrera fue más arquero que Claudio Bravo”

El fútbol chileno puede decir que gritó dos veces campeón de América con la selección, liderados en la capitanía por Claudio Bravo. Y quien también pasó por gran momento, pero no pudo hacerse del arco titular es Johnny Herrera.

Por eso, a la hora de la comparación surgen distintas voces y ante los pergaminos del formado en Colo Colo, hubo una polémica opinión. Esta vez, uno de los habituales en la programación de TNT Sports remeció a su panel con su preferencia.

Se trata de Jorge Pizarro, periodista y panelista del programa No es Para Tanto, de la señal. Bajo su participación en el programa El Bunker, el comunicador defendió firmemente su inclinación ante el ídolo azul.

¿Johnny Herrera mejor que Claudio Bravo?

Jorge Pizarro, periodista de TNT Sports, dio sus argumentos para afirmar que Johnny Herrera fue mejor arquero que Claudio Bravo. Eso, ante la indignación de sus compañeros en el programa El Bunker.

“Para mí, Johnny Herrera es más arquero que Claudio Bravo. Es una cuestión futbolística, es algo de fútbol… Sé que por titulos y trasendencia, tengo clarísimo que Claudio Bravo es otro arquero, pero como arquero, Johnny Herrera”, justificó su preferencia.

Ambos arqueros fueron compañeros en la selección chilena y pasaron por gran momento en la época de la Generación Dorada. El Samurái tomó un segundo aire en su carrera con Jorge Sampaoli, mientras Bravo venía siendo referente desde la era Bielsa.

Claudio Bravo fue campeón en Colo Colo, Barcelona y Manchester City, mientras Johnny Herrera figura con título en la U, destacando la Copa Sudamericana 2011, en un intenso debate sobre los pergaminos de ambos.