“Clasificado y enamorado”: Revelan la nueva pareja de Carlos Palacios en Argentina

Carlos Palacios agarra su segundo aire en Boca Juniors y se afianza como pieza clave en el elenco trasandino. La Joya fue titular en el triunfo por 2-0 a Tigre y cerró la fase regular del torneo de clausura como primero del Grupo A. El elenco xeneize sumó 29 puntos y ahora en los playoff tendrá la ventaja de disputar todos los partidos de local.

El ex Colo Colo fue de los puntos altos en La Bombonera y se afianza como fundamental en el engranaje del equipo. Pero ahora se enfocan en su rival en octavos, el que podría ser Talleres o Sarmiento. Por lo que el elenco ahora dirigido por Claudio Úbeda sigue su preparación para lo que será la primera ronda el próximo domingo 23 de noviembre.

Pero mientras esto aún se define, Palacios sorprendió a los fanáticos con una postal romántica y en La Bombonera. En sus redes, el formado en Unión Española presentó a su pareja Alexia Catalina y con un beso enmarcó su visita a Argentina.

Lo que desató las miles de visualizaciones en redes sociales. Incluso la cuenta Planeta Boca Juniors comentó la postal. “Carlos Palacios: clasificado a octavos de final y enamorado”, fue la publicación que superó las seis mil visualizaciones.

¿Quién es la pareja de Carlos Palacios?

Pero la interrogante apuntó de inmediato a quién sería la joven que no se puso nerviosa y que conquistó el corazón de Carlos Palacios. Según indica 24 Horas, se trata de una reconocida influencer y que solo en Tiktok tiene más de 250 mil seguidores.

Entre sus registros aparece con la camiseta de Boca Juniors y comparte los trends del momento. “Juntos de la mano de Dios y de la Virgen, que nos protejan de todo mal y la envidia. Juntitos para siempre amor mío. Te amo”, han sido parte de los mensaje que comparte la pareja que se encuentra en su mejor momento.