Carlos Palacios analiza el complejo presente de Colo Colo y lanza inesperada predicción

El actual jugador de Boca Juniors se refirió al duro presente de los albos en el Campeonato Nacional.

Por Andrea Petersen

Palacios lanza inesperado análisis sobre el presente de Colo Colo.
Colo Colo pasa por un complejo 2025, donde tras la eliminación de Copa Libertadores y la sanción tras el partido de Fortaleza tampoco a podido posicionarse en los primeros lugares del Campeonato Nacional, luchando aún por clasificar a la Copa Sudamericana, todo esto en el año del Centenario del cacique.

Ante este panorama adverso, Carlos Palacios, actual jugador de Boca Juniors y ex Colo Colo, se refirió al presente de su ex escuadra en conversación con DSports.

Carlos Palacios habla del duro presente de Colo Colo

Consultado sobre el complejo panorama que atraviesan los albos, el jugador xeneize señaló: “Lastimosamente, fue un año no tan bueno para Colo Colo, quizás como se esperaba o como la gente lo quería o como los mismos jugadores. Pero son momentos también, capaz agarró una mala racha y ahí le costó levantarse”.

El jugador habló de su cariño por los albos/Photosport

Aprueban el fichaje de lujo que viene a “salvar” a Colo Colo: “No creo que le pese la camiseta”

En la misma línea, el jugador señaló que a pesar de que dejó el equipo este año, siempre está muy al pendiente de lo que sucede con los albos. “Siempre veo los partidos, soy hincha de Colo Colo, siempre lo he dicho. A veces hablo con amigos, me comentan cuando jugamos a la misma hora que nosotros. Asique comúnmente siempre estoy viendo lo que pasa con Colo Colo”.

Agregando que tiene confianza en que el equipo revertirá la situación que vive actualmente. “Aunque quizás no fue el mejor año, Colo Colo sigue siendo el equipo más grande e importante del país, así que yo creo que todos saben lo que representa esa camiseta y que quizás el otro año sea mucho mejor para Colo Colo”.

Palacios comentó que en futuro le gustaría volver al equipo, ya que siente que faltaron cosas por cumplir tras su paso por el equipo. “Ahora estoy acá, estoy feliz, estoy tranquilo, no te diría que volvería en este momento”.

Carlos Palacios habló del presente de Colo Colo y reveló sus ganas de volver al equipo en el futuro/Photosport

“Pero obviamente más grande, más adelante, más maduro siendo otro tipo de jugador, otra persona, obviamente me gustaría volver, era mi sueño en su momento jugar en Colo Colo, siempre quise jugar en allí, lo cumplí, pero siento que quedaron cositas pendientes”.

