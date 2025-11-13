Tildado como uno de los principales “enemigos” futbolísticos de la selección chilena, se vivió un curioso capítulo en la rivalidad de la Roja con el portero de Argentina, Emiliano “Dibu” Martínez.

Es que a la hora de enfrentar a Europa, el polémico meta trasandino se cuadró con todos los equipos de la Conmebol, incluido Chile. Todo partió por los incendiarios dichos de Gennaro Gatusso, DT de Italia.

El ex volante y leyenda europea batalla con su equipo en las clasificatorias del Viejo Continente, donde hizo una ácida crítica. “No es justo que en sudamérica seis equipos clasifiquen y otro vaya al repechaje, mientras aquí los grupos son tan cerrados”, disparó.

Dibu Martínez le da una mano a Sudamérica

Tras los polémicos dichos de Gennaro Gatusso, el Dibu Martínez salió al paso y poniéndose la camiseta hasta de la Roja hizo una firme defensa a las Eliminatorias de Sudamérica.

“Ellos (selecciones de Europa) siempre juegan en canchas perfectas y no saben lo que es Sudamérica”, disparó el portero argentino, quien conoce a la perfección dichos terrenos, con una larga carrera en Inglaterra.

Publicidad

Publicidad

Y claro, el formato de las Eliminatorias del Viejo Continente ha tenido constantemente críticas porque las selecciones potencias se enfrentar a rivales de menor categoría como San Marino, Islas Feroe y Andorra, mientras en Sudamérica la lucha es más cerrada.

ver también Cóndor Rojas elige a su favorito entre Claudio Bravo y Dibu Martínez: “Técnicamente es lejos mejor”

La selección italiana de Gatusso integra el Grupo I junto a Noruega, Israel, Estonia y Moldavia, ocupando el segundo lugar hasta el inicio de esta nueva fecha. Ahí, el equipo moldavo solo cosecha una unidad en el fondo de la tabla.