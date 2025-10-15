La selección de Italia está atravesando unas tortuosas Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Gennaro Gattuso sigue sin poder asegurar su pasaje, marchando segundo en el Grupo I tras vencer por 3-0 a Estonia.

Hay una enorme presión sobre la azurra, ya que de momento suma 15 puntos y está a tres de distancia del puntero Noruega. Si no termina líder de su zona se verá obligado a jugar unos playoffs de repechaje para los últimos cuatro cupos mundialistas del viejo continente.

De no clasificar hablamos de una verdadera catástrofe para el cuatro veces campeón del mundo. Desde el 2014 que Italia no juega una cita planetaria, demasiado tiempo para una de la selecciones más importantes en la historia del deporte rey.

Gattuso lanza arriesgada promesa si no clasifica con Italia

Al respecto habló Gennaro Gattuso, entrenador de la azurra, quien en conferencia de prensa tras la victoria declaró sin tapujos que “si Italia no se clasifica para el Mundial de 2026, me voy del país. Ya vivo bastante lejos, pero me iría aún más lejos”.

“Ojalá Dios nos ayude y no perdamos jugadores. Jugaremos dos partidos importantes e intentaremos formar un núcleo compacto que pueda rendir bien dentro y fuera del campo”, agregó el DT.

Gennaro Gattuso tiene una enorme presión de llevar a Italia al Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el ex volante aseguró que “tenía muchísimo miedo por hoy, y si hubiéramos perdido hoy, aún tendríamos una batalla que librar. No podemos subestimar a nadie, especialmente después de los últimos años. Tenemos que ponernos las pilas y hacer las cosas bien”.

Cabe destacar que Italia ya se aseguró por lo menos un lugar en el repechaje europeo, por lo que en las últimas dos jornadas deberá saber sumar varios puntos para superar en el liderato del grupo a Noruega. Además, debe acortar la diferencia de goles. Justamente, ante los nórdicos cerrara su participación en esta etapa.

¿Cuándo vuelve a jugar Italia en las Elimiantorias europeas?

El próximo partido de la azurra será ante el combinado de Moldavia el 13 de noviembre desde las 16:45 (hora de Chile) en el Estadio Zimbru de Chisináu.

