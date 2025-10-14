Neymar volvió a Brasil para jugar en el Santos, elenco desde el que saltó a la fama, pero su año no ha sido como esperaba. Lejos de su mejor nivel, pelea con el elenco paulista el descenso.

Tampoco ha brillado mucho. Apenas lleva tres goles en 13 encuentros, un reflejo de que a sus 33 años está lejos del nivel en el que brilló tanto en Barcelona como en el PSG.

Sin embargo, no pierde las esperanzas de jugar el próximo Mundial con la selección brasileña, que ahora dirige Carlo Ancelotti. Y por eso se está ofreciendo para jugar en Europa.

Según señala el periodista Fabrizio Romano, especialista en fichajes, quienes habrían recibido la oferta para contratar a fin de año al delantero brasileño son el Napoli y el Inter de Milán.

Neymar en Santos

Esto fue ratificado por Marca. “Desde Brasil están reportando que Neymar termina contrato con Santos en diciembre y se estaría ofreciendo a varios equipos italianos para jugar de enero a junio y llegar al Mundial”, aseguran.

Ancelotti le abre la puerta a Neymar

Neymar es tema en todo Brasil por lo que significa para ese país. De hecho, superó a Pelé como goleador histórico del Scratch, país con el que le falta ganar el Mundial.

Por lo mismo es que se le consultó a Ancelotti si puede ir al Mundial y el DT italiano aseguró que no está descartado pues conoce sus condiciones futbolísticas.

“Cuando está en buena forma, tiene calidad para jugar no sólo en la selección, sino en cualquier equipo del mundo“, manifestó el técnico en una conferencia de prensa.

Eso sí, sabe que hay una fecha límite para que muestre su jerarquía. “La fecha FIFA de marzo podría ser la lista que jugará el Mundial. Tenemos que gestionar ambas cosas. Un equipo que se irá definiendo gradualmente con otros jugadores que queremos ver cómo se integran en el juego”, dijo Ancelotti.