Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol internacional

Neymar busca su último baile en Europa para jugar el Mundial del 2026: lo ofrecen en Italia

Mucha controversia hay en Brasil por la situación de Neymar luego de que Carlo Ancelotti asegurara que no está descartado para ir al Mundial.

Por Felipe Escobillana

Neymar sueña con jugar el Mundial del 2026
© Getty ImagesNeymar sueña con jugar el Mundial del 2026

Neymar volvió a Brasil para jugar en el Santos, elenco desde el que saltó a la fama, pero su año no ha sido como esperaba. Lejos de su mejor nivel, pelea con el elenco paulista el descenso.

Tampoco ha brillado mucho. Apenas lleva tres goles en 13 encuentros, un reflejo de que a sus 33 años está lejos del nivel en el que brilló tanto en Barcelona como en el PSG.

Sin embargo, no pierde las esperanzas de jugar el próximo Mundial con la selección brasileña, que ahora dirige Carlo Ancelotti. Y por eso se está ofreciendo para jugar en Europa.

Según señala el periodista Fabrizio Romano, especialista en fichajes, quienes habrían recibido la oferta para contratar a fin de año al delantero brasileño son el Napoli y el Inter de Milán.

Neymar en Santos

Neymar en Santos

Esto fue ratificado por Marca. “Desde Brasil están reportando que Neymar termina contrato con Santos en diciembre y se estaría ofreciendo a varios equipos italianos para jugar de enero a junio y llegar al Mundial”, aseguran.

Publicidad

Ancelotti le abre la puerta a Neymar

Neymar es tema en todo Brasil por lo que significa para ese país. De hecho, superó a Pelé como goleador histórico del Scratch, país con el que le falta ganar el Mundial.

Por lo mismo es que se le consultó a Ancelotti si puede ir al Mundial y el DT italiano aseguró que no está descartado pues conoce sus condiciones futbolísticas.

En Colo Colo dan la razón del éxito de las albas: “El plan de Tatiele ha funcionado”

ver también

En Colo Colo dan la razón del éxito de las albas: “El plan de Tatiele ha funcionado”

“Cuando está en buena forma, tiene calidad para jugar no sólo en la selección, sino en cualquier equipo del mundo“, manifestó el técnico en una conferencia de prensa.

Publicidad

Eso sí, sabe que hay una fecha límite para que muestre su jerarquía. “La fecha FIFA de marzo podría ser la lista que jugará el Mundial. Tenemos que gestionar ambas cosas. Un equipo que se irá definiendo gradualmente con otros jugadores que queremos ver cómo se integran en el juego”, dijo Ancelotti.

Lee también
Tapia deja la grande en Brasil: Dejó atrás a Neymar con esta marca
Chile

Tapia deja la grande en Brasil: Dejó atrás a Neymar con esta marca

¿Por qué Alexis nunca ganó el Balón de Oro?: "Ni por la ventana"
Alexis Sánchez

¿Por qué Alexis nunca ganó el Balón de Oro?: "Ni por la ventana"

Chile mira atento: fuerte polémica en Brasil entre Ancelotti y Neymar
Internacional

Chile mira atento: fuerte polémica en Brasil entre Ancelotti y Neymar

"En Chile me di cuenta de que podía competir en cualquier liga de Sudamérica"
Chile

"En Chile me di cuenta de que podía competir en cualquier liga de Sudamérica"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo