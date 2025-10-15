La nueva petición de Universidad de Chile a la ANFP: ¿Se juega el clásico con la UC?

Universidad de Chile superó a Palestino y empieza a encaminar un mes de octubre que será de definiciones. Tras el triunfo ante los árabes, ahora se avecina la llave por Copa Sudamericana frente a Lanús. Por lo que todas las energías estarán puestas en la definición contra el cuadro trasandino.

Sin embargo, está no es la única preocupación en el Romántico Viajero. Es que el cuadro dirigido por Gustavo Álvarez tiene enfrente el clásico universitario en medio de los partidos contra Lanús que serán el 23 y 30 de octubre. Por lo que esto puede complicar de sobre manera la programación de los azules.

Ante esto, ya se había dado el primer aviso de presentar suplentes en el encuentro que está programado para el 26 de octubre. Sin embargo, ahora la U fue más allá y decidió solicitar la suspensión de dicho encuentro.

El cambio en el calendario de la U

Según indicó Radio Cooperativa, Michael Clark, el Presidente de Azul Azul, habló directamente con Pablo Milad para suspender el partido que se disputará en el Claro Arena. Lo que ocurrió en medio de las reuniones que llevan con Conmebol justamente por la semifinal de Copa Sudamericana.

El medio citado incluso recalcó que la máxima autoridad de la ANFP “se comprometió” a hacer un esfuerzo por reprogramar dicho partido y así permitir que la U solo se enfoque en la Sudamericana. Tal como lo indica el reglamento de la Liga de Primera.

Ahora la piedra de tope es lo que ocurre en San Carlos de Apoquindo. Es que Universidad Católica tiene 42 unidades, las mismas que la U, pero por diferencia de gol se encuentra tercera en la tabla de posiciones. Por lo que pelean palmo a palmo la lucha por el Chile 2 en Copa Libertadores.

Por lo que la gran complicación estaría en que la UC. “El problema ahora es la decisión de Universidad Católica. Hay una rivalidad histórica y están peleando el cupo de Chile 2. Lo va a ver Milad pero no depende de él”, recalcaron en Radio Cooperativa.