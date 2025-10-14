Michael Clark tuvo una polémica declaración una vez que Universidad de Chile logró derrotar por 2-1 a Palestino, por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025 en el estadio Santa Laura.

El presidente de la concesionaria Azul Azul encendió la jornada, luego de apuntar a un director de la misma mesa en la U y a periodistas de ser “de Colo Colo” y querer mover el piso en el buen momento del cuadro bullanguero.

Algo que ha traído muchas reacciones en la presente jornada, donde se ha criticado el tono que ocupó el presidente de los azules para hablar de la posible salida del técnico Gustavo Álvarez.

Pero esta jornada fue el propio Clark quien tomó un avión y se fue directo a la Conmebol, donde tendrá una importante reunión por Universidad de Chile y la Copa Sudamericana.

Michael Clark fue acompañado por el gerente general de Azul Azul, Ignacio Asenjo a la Conmebol. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿A qué viajo Michael Clark a la Conmebol?

Así lo confirmó el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports, quien entregó detalles del presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, al otro día de sus incendiarias declaraciones.

Cuando todos pensaban que hoy podría suavizar sus declaraciones, el mandamás de la U sorprendió: “Se fue a la Conmebol, pero no fue por reclamos ni nada de ese estilo”

“Los clubes semifinalistas de Copa Libertadores y la Copa Sudamericana fueron invitados a Conmebol, donde fue Michael Clark e Ignacio Asenjo a Paraguay”, explicó.

“Seguramente aprovecharán papeleos, consultas, la U fue multada nuevamente”, detalló el periodista, donde también dejó abierta la puerta para una duda por si logran la final en Sudamericana: “Van a preguntar qué pasaría con el público en el caso de una hipotética final”.

