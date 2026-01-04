Superar lo hecho en 2025. Tal es la consigna con la que la Universidad de Chile comienza la actual pretemporada. El mercado de fichajes obtiene protagonismo en esta situación, por los que vienen y los que se van.

Todo esto en el contexto de un año en el que, nuevamente, la Universidad de Chile tiene la posibilidad de tener repartidas sus energías, De ganar el primer partido de clasificación, entrará a la zona de grupos de la Copa Sudamericana y de ahí, seis duelos internacionales asegurados.

Pero, lo que más importa en la Universidad de Chile es no tener un título nacional hace nueve años . Es por eso que Francisco Meneghini pone varias de sus fichas en el torneo nacional, donde hay que considerar varias cosas para poder pensar en la composición del plantel.

Parece que se va

Hay un jugador que hace rato es pretendido desde fuera. En Argentina ha sido puesto en carpeta como una prioridad y, por ello, sólo queda la negociación con la Universidad de Chile.

Se trata de Matías Sepúlveda, quien es pretendido desde Lanús, club que ya tendría todo arreglado con el jugador. Según contó Uriel Iugt, las conversaciones con el Tucu están muy encaminadas y ya habría acuerdo verbal.

La idea de Lanús es ofrecer un contrato por cuatro años al jugador de la Universidad de Chile. Eso sí, aún falta el contacto formal con el club, el cual espera encaminarse esta semana entrante.

Los números de Matías Sepúlveda en la Liga de Primera 2025

Tucu Sepúlveda jugó un total de 42 partidos en la temporada con la Universidad de Chile, siendo uno de los preferidos por Gustavo Álvarez. En total, marcó cinco goles y dio ocho asistencias.

