Universidad de Chile se arma de cara a la temporada que asoma por delante. El 2026 tiene como referencia lo ocurrido en los dos anteriores años, donde la U fue protagonista, pero no consiguió más que rozar la gloria.

Tener un plantel competitivo y conseguir los objetivos, es esencial para un elenco que lleva nueve años sin conseguir bajar una estrella. Además, la Copa Sudamericana vuelve a asomar frente a los ojos de los hinchas azules.

En conformidad con los objetivos, en Universidad de Chile empiezan a armar su plantel. Unos parten, otros llegan, pero también hay una zona intermedia, que tiene que ver con los jugadores que están a préstamo. Hay noticias sobre uno de ellos.

Uno que se fue y que se quedará lejos

Estaba a préstamos en Huracán y se tenía que definir su futuro. Finalmente, Emanuel Ojeda se quedará en el Globo, tras un año casi en el elenco de Parque Patricios.

Resulta que Huracán decidió ejecutar la opción de compra de Emanuel Ojeda, tras considerarlo un jugador clave en el plantel. Todo lo contrario de lo que pasó de este lado de la Cordillera, donde no pudo sobresalir en la Universidad de Chile.

Un jugador menos con el que contar para Francisco Meneghini, quien, de todas formas, no lo tenía dentro de las prioridades, ni las pretensiones del cuadro azul, que comienza a conformarse.

