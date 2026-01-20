Universidad de Chile sigue tomando forma en su pretemporada 2026 y uno de los grandes focos del último ensayo futbolístico fue Octavio Rivero. El delantero tuvo su primer apronte con la camiseta azul y no necesitó mucho tiempo para dejar su marca ante Santiago Wanderers.

El ensayo se dividió en dos encuentros de 30 minutos por tiempo, donde los azules mostraron solidez de la mano de Francisco Meneghini.

En el primer partido, Octavio Rivero fue protagonista con un doblete, acompañado por un tanto de Felipe Salomoni, que dejaron la balanza a favor de la U por 3-1. El descuento de los “Caturros” lo firmó Esteban Luco para los visitantes.

En el segundo duelo, ambos equipos no pudieron romper el cero. Sin embargo, el cuerpo técnico sacó conclusiones interesantes desde la dinámica colectiva y la rotación de piezas.

La jornada fue clave para seguir probando variantes, especialmente considerando que el equipo busca consolidar ideas de Meneghini y generar competencia interna en todas las líneas de cara a un calendario cargado.

Universidad de Chile prepara su temporada 2026

Ajustes para viajar a Perú

Tras la suspensión del amistoso ante Racing Club de Argentina, que debía marcar el debut de Meneghini, este compromiso contra Wanderers permitió recuperar ritmo. Este compromiso se desarrolló antes del viaje para la “Noche Crema” donde la U enfrentará a Universitario de Perú.

Ese partido internacional está programado para este sábado a las 20:00 horas y será el primer desafío con público y transmisión. Para los azules esta gira sudamericana es una prueba de fuego para evaluar el nivel del equipo frente a rivales de jerarquía.

Con una mezcla de titulares y secundarios, y tras una actuación ofensiva destacada contra el cuadro porteño, Universidad de Chile sigue construyendo su versión 2026 con un mensaje claro: trabajo, variantes y ambición de competir.

