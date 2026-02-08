No se puede creer lo que pasó en el Monumental de River Plate. el cuadro del Muñeco Gallardo jugaba ante un accesible equipo de Tigre, por la cuarta fecha del torneo argentino. Y todo terminó en un caos.

La hecatombe no sucedió en las gradas, ni tiene que ver con violencia. Todo es por lo que pasó en la cancha, donde River Plate simplemente fue destrozado por la visita.

¡4-1! Un resultado que ni siquiera el más pesimista se hubiera esperado. No solamente porque fue ante un modesto Tigre. También, porque fue en el contexto de un Monumental lleno, que se vació antes de lo esperado.

Venganza, triste venganza

Un chileno es protagonista de este momento terrible de River Plate. No porque haya sido responsable, sino más bien por todo lo contrario. Resulta que el Muñeco decidió dejar en la banca a Paulo Díaz y terminó pagándolo caro.

River fue un verdadero colador en el fondo. Pese a tener a un buen defensa como Paulo Díaz, Marcelo Gallardo ni lo llamó desde la banca. Esto no es algo nuevo, ya que el Muñeco no lo tiene muy considerado dentro del equipo. Podría estar perjudicándole.

Resulta que un solo partido ha podido jugar Paulo Díaz en lo que va de torneo. Fue ante Rosario Central, en un aburrido empate sin goles. Se le criticó y, tal como están acostumbrados del otro lado de la Cordillera, se le dio más duro por ser extranjero. Pero, su rendimiento estuvo muy por encima de lo que ha mostrado el resto del equipo millonario.

Por ende, parece una pequeña venganza de Paulo Díaz. Sentado desde la banca de River Plate, el defensa chileno puede estar tranquilo al ver cómo las decisiones de Marcelo Gallardo son cada vez más confusas. Y, mientras, el cuadro millonario se desinfla, pese a un buen comienzo, donde los triunfos auguraban algo mucho mejor.

Paulo Díaz no pasa un buen momento en River Plate

