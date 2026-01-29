Paulo Díaz vivió una pretemporada muy agitada, pero finalmente se mantendrá en River Plate. Claro que restaba saber la opinión de los hinchas y estos mostraron su postura.

El central chileno tuvo un mal cierre de temporada 2025, donde había dejado de ser considerado por Marcelo Gallardo y la señal fácil de leer: tenía que hacer maletas. Sin embargo, el fútbol como la vida da vueltas y terminó quedándose.

La reacción de los hinchas ante Paulo Díaz

Sorpresa causó que Paulo Díaz recibiera número para la presente campaña y ante Barracas Central fue llevado a la banca por Marcelo Gallardo, aunque no sumó minutos en ese triunfo como visita por 1-0.

En la segunda fecha del torneo argentino, los Millonarios jugaron como local en el Estadio Monumental de Buenos Aires ante Gimnasia de La Plata. Era la oportunidad de ver el termómetro del hincha de la Banda Sangre y saber su postura sobre el formado en Palestino.

ver también Marcelo Gallardo sorprende y confirma el futuro de Paulo Díaz: “Le dije que…”

Cuando la voz del estadio nombró a los suplentes y específicamente a Díaz, el estadio pifió al central chileno, al igual como lo hicieron con Kevin Castaño y Matías Galarza. La situación no deja de llamar la atención, ya que el “17” es uno de los capitanes del club y supo ser gran figura. Pese a que no ingresó en el triunfo 2-0, el propio Marcelo Gallardo lo respaldó.

“Vimos la respuesta de la pretemporada, que la hizo muy bien, a consciencia, muy profesional. Viendo también el tiempo, que estamos casi al límite del mercado, dijimos ‘si te quedas, te voy a tener en cuenta‘”, explicó el Muñeco, confirmando que el chileno no se mueve de Núñez.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

De esta manera, Paulo Díaz tendrá que luchar para volver a ganarse un puesto de titular en River Plate y además, conquistar otra vez al hincha millonario. Tiene contrato hasta 2027 con la Banda Sangre y pese a todo, no se irá por ahora del Monumental de Buenos Aires.