River Plate dio un golpe en el mercado internacional de infraestructura deportiva. Este martes el club anunció oficialmente un proyecto de ampliación y modernización del mítico Estadio Monumental del conjunto millonario.

Llevará su capacidad total a 101.000 espectadores, convirtiéndose en el segundo recinto más grande para un club de fútbol a nivel mundial. El presidente del club millonario, Stefano Di Carlo, confirmó la gran noticia. “Hoy anunciamos la ampliación y techado de nuestro estadio. Hoy es un día histórico”, confesó en redes sociales.

Actualmente, el Monumental cuenta con alrededor de 85.000 asientos, por lo que la remodelación representará un incremento de 16.000 nuevos asientos distribuidas en una estructura de tipo anillo, con sillas rojas y blancas diseñadas para formar una gran bandera alrededor del estadio.

La compañía que llevará a cargo esta remodelación será Schlaich Bergermann Partner (SBP). Esta comenzará sus trabajos en abril del 2026 y tendrá una demora de 36 meses. Cabe destacar que el proyecto tiene un costo por sobre los 100 millones de dólares.

Presión para Chile y sus estadios

El crecimiento del Monumental inevitablemente reabre comparaciones con Chile, donde ningún estadio se acerca a una capacidad similar, ni siquiera el Estadio Nacional, que hoy bordea los 48 mil espectadores. La diferencia vuelve a instalar el debate sobre la infraestructura deportiva chilena.

Además, el recinto de River es habitual escenario de partidos de selecciones, y no son pocos los hinchas que recuerdan duelos de Chile como visitante en Núñez, en un estadio que ahora será todavía más imponente y hostil.

Con este proyecto, River Plate no solo refuerza su poderío fuera de la cancha, sino que también eleva la vara en Sudamérica. Dejando a clubes y países vecinos frente a un desafío pendiente en materia de estadios e inversión deportiva.