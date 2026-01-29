Chile tendrá una compleja serie de Copa Davis 2026, en la cual enfrentarán a Serbia. Fuera de la cancha, los seguidores del equipo capitaneado por Nicolás Massú reciben una mala noticia.

La Roja del tenis vuelve a salir a la cancha y lo positivo, es que lo hace en condición de local. En el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, los nacionales medirán raquetas ante los europeos, quienes no contarán con Novak Djokovic.

¿Quién transmite la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia?

Los derechos de esta competición son de DirecTV y esta llave solo podrá ser vista a través de su canal DSports. De esta manera, el equipo liderado por Nicolás Massú no tendrá transmisión den TV abierta.

En otras ocasiones, como en la última serie entre Chile y Luxemburgo, TVN logró un acuerdo con la señal del cable y pudieron dar los partidos en televisión abierta en septiembre del 2025. Sin embargo, según lo que pudo averiguar RedGol, en esta ocasión la señal pública no podrá llevar a la pantalla los encuentros.

De no mediar una negociación de último momento, los únicos que podrán ver la llave entre Chile y Serbia serán quienes tengan contratado el cableoperador DirecTV. Una situación que genera más incentivo para quienes quieran ver la serie, asistir al estadio. Las entradas están disponibles en Puntoticket.

La serie de Copa Davis será los días 6 y 7 de febrero. Los representantes nacionales serán Alejandro Tabilo (79°), Nicolás Jarry (133°), Cristian Garín (82°), Tomás Barrios (107°) y Matías Soto (389°), mientras que por el lado de Serbia vendrán Hamad Medjedovic (90°), Dusan Lajovic (125°), Ognjen Milic (466°) y los hermanos Iván (210° dobles) y Matej Sabanov (177° dobles).

Chile disputa nuevamente la Copa Davis. Imagen: Photosport

Si Chile logra vencer a Serbia, avanzará a la segunda ronda de los Qualifiers, donde se mediría ni más ni menos que a España. Una motivación enorme para La Roja del tenis, quienes quieren volver a darle una gran alegría al país.