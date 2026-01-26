Una inesperada jornada de descanso tuvo Novak Djokovic (4°) en medio del Australian Open, porque no tuvo que jugar su partido de octavos de final por la lesión del checo Jakub Mensik, por ende, ya está en cuartos.

Nole habló con la prensa antes de su choque con Lorenzo Musetti (5°) por los cuartos de final y fue consultado por su ausencia de la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia, a jugarse entre el 6 y 7 de febrero en el Court Central del Estadio Nacional.

“El año pasado me lesioné en Toronto y desde julio jugué solo siete torneos. Si jugara la Copa Davis, perdería dos semanas de torneos. Estoy en la antesala de Buenos Aires y perdería esa semana. Estoy defendiendo 350 puntos en ese período”, dijo Nole.

Djokovic dice que Chile es favorito ante Serbia

Luego, el ex número 1 del mundo aclaró que conversó con el capitán serbio, Viktor Troicki, con quien llegó a un acuerdo para ausentarse de la visita al equipo de Nicolás Massú.

“Cuando llega esa convocatoria, debería ser sagrada. Lo que pedimos a los más jóvenes es que sientan orgullo de jugar por la selección. Lo hemos hablado con Viktor Troicki (Capitán de Serbia). Incontables veces arriesgamos nuestras carreras por Serbia, nos lesionamos por eso”, explicó.

Tras ello, Novak Djokovic señaló lo duro que será el enfrentamiento con los chilenos: “no siempre estoy con ellos, no puedo controlar todo, pero era distinto cuando estábamos juntos con Viktor y esa generación dorada. No se cuestionaba nada: ibas y jugabas. Entiendo todo, pero la selección siempre está ahí, y en Chile será muy difícil, extremadamente difícil. Incluso con nuestro mejor equipo, tendríamos problemas“.

Novak Djokovic habló de Chile. (Photo by Phil Walter/Getty Images)

“Quizás el peor cruce que podíamos tener. Jugar contra ellos en Chile, frente a su gente y sus condiciones es una tarea muy dura“, agregó.

Por último, indicó que sería un milagro si le ganan al equipo nacional y comentó que tiene ganas de sumarse al plantel de cara a las Finales de la Copa Davis.

“Si por algún milagro pasamos, intentaré estar disponible para la próxima ronda“, cerró Novak Djokovic.