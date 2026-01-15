Chile tendrá un importante desafío en la Copa Davis 2026, enfrentando a Serbia como local. Claro que la actualidad deNicolás Jarry genera preocupación en el ambiente.

La Roja del tenis vuelve a disputar la ensaladera de plata, competición que siempre genera una emoción especial en los fanáticos chilenos. Además, es la oportunidad de ver una serie de primer nivel en suelo nacional, pese a que no vendrá Novak Djokovic.

La mala racha de Nicolás Jarry

Nicolás Jarry es sin dudas uno de los mejores tenistas que ha dado Chile, cosa no menor en una tierra donde han nacido grandes jugadores. Por esta razón, genera preocupación su presente. El Príncipe parece no reencontrarse con su mejor versión.

Nico (133°) cayó en la primera ronda de la qualy de Australian Open ante Titouan Droguet (152°), con lo cual confirma la mala racha que arrastra desde el 2025 y que genera inquietud antes de la Copa Davis.

Jarry no logra una victoria desde el 4 de julio del año pasado, cuando venció a Joao Fonseca en la tercera ronda de Wimbledon. Desde entonces, se ha ido por un tobogán de malos resultados que hoy tienen como resultado el sumar 8 derrotas consecutivas.

El Príncipe buscará dar vuelta la página rápidamente y tendrá la oportunidad de dejar atrás su mala racha en el Challenger de Concepción, el cual se jugará a partir del 26 de enero. Esta será la cita previa a juntarse con La Roja del Tenis, capitaneada por Nicolás Massú.

Cristian Garin es el actual N°1 de Chile (80°), seguido por Alejandro Tabilo (81°). Ellos serían los principales singlistas nacionales en Copa Davis, pero de aquí a que se juegue la serie ante Serbia el 6 y 7 de febrero, pueden suceder muchas cosas. Lo cierto, es que Chile necesita que Nicolás Jarry recupere su mejor tenis.