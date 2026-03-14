Patricio Almendra se presentó a la conferencia de prensa, pero no recibió preguntas pues sólo quería comunicar su salida de Deportes Concepción. En la contundente derrota frente al Audax Italiano, que en el primer tiempo le sacó un 3-0 al cuadro lila que mantuvo hasta el pitazo final.

Más allá de eso, Almendra de todos modos sí habló con un medio una vez consumado su adiós de la dirección técnica en el León de Collao. “Lo hablé con la gente del club, estábamos claros de lo que sucedía. Había una posibilidad de seguir si el equipo ganaba y mostraba algo distinto. De lo contrario yo tampoco estaba dispuesto a seguir”, expuso en Sabes Deportes.

“Estoy muy agradecido de don Víctor (Rubio), Fernando (Lazcano), Gino (Valentini) y de Aider (Abreu). Disculpas a la gente que esperaba más de este equipo. Les mentimos con las actuaciones de Uruguay y los primeros dos partidos en el papel, pero sentimos que este equipo puede dar mucho más”, reconoció Almendra.

Patricio Almendra no seguirá como DT del Conce. (Andres Pina/Photosport).

Como hizo muchas veces, recurrió a su pasado de futbolista, que por supuesto lo tuvo como jugador del Conce. “Espero el cuerpo técnico que venga le pueda sacar provecho al plantel”, admitió el otrora volante lila. Pero sabía que había poco que hacer luego de ese 3-0 en 35 minutos del primer tiempo en el césped artificial del estadio Bicentenario de La Florida.

“Esa es una de las cosas del fútbol. Como jugador me pasó, desde el lado del jugador. Pero siento que el equipo necesita algo distinto, una idea, palabras distintas. Eso a veces hace reaccionar al equipo. Cuando yo sintiera que fuera la piedra, iba a salir”, aseguró Almendra en la entrevista que le concedió a Carlos Campos. El periodista respondió con una pregunta al callo.

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¿Y por qué no lo sintió antes? ¿Contra Cobresal o Ñublense?

Contra Cobresal jugamos bien, contra Ñublense no se pudo, pero nos dimos esta chance. En los partidos anteriores nadie puede decir que jugamos mal. Faltaba certeza, no cometer errores puntuales, como contra O’Higgins o la Católica. Ese es el balance, pero tranquilo.

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Patricio Almendra descarta a su inexperiencia como principal factor tras su salida de Deportes Concepción

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Dentro de los factores que Patricio Almendra percibe que detonaron su salida de Deportes Concepción, con el rendimiento del equipo como eje central, descartó que su inexperiencia haya tenido mucho que ver. “No creo, pero si es así, tomaré todo lo que se hizo ahora”, dijo el ex DT de los lilas.

Patricio Almendra no seguirá como DT lila. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Como experiencia. Espero que lo que venga sea muy bueno para mí y el club. Le deseo lo mejor a la institución, es mi club. El técnico que venga va a tener mi apoyo, como lo han tenido todos los anteriores. Excepto uno”, lanzó Almendra, quien no quiso revelar el nombre. Tras eso, la entrevista se acabó.

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Ya son cuatro los entrenadores que dejan su cargo al cabo de seis fechas en la Liga de Primera 2026: Javier Torrente salió de Everton, donde decidieron fichar al argentino Walter Ribonetto; Francisco Meneghini dejó su puesto en la Universidad de Chile, donde están en un proceso de serie de reuniones para determinar al nuevo DT.

Francisco Meneghini llegó a un acuerdo para salir anticipadamente de la Universidad de Chile. (Andres Pina/Photosport).

La Universidad de Concepción también busca entrenador: dejó de contar con Juan Cruz Real, otro argentino, quien por un problema personal renunció al Campanil al cabo del empate 1-1 frente al Romántico Viajero en el Estadio Nacional, el partido que marcó el fin del ciclo de Paqui en el Bulla.

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Por lo pronto, el club tiene tiempo para encontrar al cuerpo técnico, pues recién el 5 de abril volverá a la acción liguera. Y será ante Colo Colo. Pero en la Copa de la Liga, donde el León de Collao enfrentará a Huachipato el 21 de marzo, el equipo trabajará interinamente al mando de Nicolás Pudú Fernández.

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Revisa el compacto de la derrota de Deportes Concepción vs Audax Italiano