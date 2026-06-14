Cuando Ecuador se prepara para luchar por un lugar en octavos de final, una situación fuera de la cancha golpeó al equipo: uno de los integrantes del cuerpo técnico queda fuera de la fase de grupos.

El Mundial 2026 ya comenzó y, aunque recién está dando sus primeros pasos, no ha estado libre de polémicas. Varias de ellas han ocurrido fuera de la cancha y ahora tienen como protagonista a la selección de Ecuador de Sebastián Beccacece.

El Tri llega tras conseguir una clasificación histórica, pero su inicio en la Copa del Mundo se vio empañado por un inesperado problema: un miembro de la delegación no pudo ingresar a Estados Unidos y se perderá la fase de grupos del torneo.

El drama que complica a Ecuador en el Mundial

El afectado es Federico Tridico, preparador físico de la selección ecuatoriana, quien no pudo ingresar a Estados Unidos luego de que su visa fuera rechazada. Hasta ahora se desconocen los motivos de la decisión, pero la situación obligará al integrante del cuerpo técnico de Beccacece a perderse toda la fase de grupos del Mundial 2026.

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De todos modos, Ecuador no quedará desprotegido en esa área. El cuerpo técnico de Beccacece cuenta con otro preparador físico, quien asumirá en solitario las labores de planificación y seguimiento físico del plantel durante la fase de grupos del Mundial.

Ecuador integra el Grupo E y disputará toda la fase de grupos en Estados Unidos, uno de los países anfitriones del Mundial 2026. Su debut será ante Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, luego enfrentará a Curazao en Kansas y cerrará su participación en la zona frente a Alemania en Nueva York, en busca de un lugar en los octavos de final.

Ecuador luchará por meterse en octavos de final/Getty Images)

En síntesis: