En medio del programa Sportscenter Nigth se escuchó un comentario contra el entrenador de Ecuador tras derrota en el Mundial.

Sudamérica no despierta en el Mundial 2026. Los equipos de la Conmebol aún no ganan en el certamen planetario y este domingo Ecuador sufrió un duro golpe.

El equipo que dirige técnicamente nuestro conocido Sebastián Beccacece cayó por 1-0 ante Costa de Marfil con un gol a los 90 minutos de Amad Diallo, por lo que se complica la Tri.

El ex DT de Universidad de Chile habló tras el encuentro y señaló que su elenco fue absolutamente superior, sobre todo en la primera parte, y aseguró que deberían haberse quedado con la victoria.

“(Hay que mejorar) Sobre todo la falta de puntería, esos detalles. Realmente fuimos muy superiores en el primer tiempo. En el segundo tiempo ajustamos muy bien lo que teníamos que ajustar. Y después lo que tiene que ver con situaciones de juego, era una roja clara para el lateral derecho”, dijo el argentino.

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Micrófono abierto en ESPN muestra insulto a Sebastián Beccacece

La derrota de Ecuador ante Costa de Marfil fue analizada en varios paneles de televisión, pero en solamente uno de ellos se escuchó un improperio contra Sebastián Beccacece.

En una cortina del programa Sportscenter Nigth de ESPN se abrió un micrófono de una conversación tras cámara, donde estaban hablando del entrenador del equipo sudamericano.

“Lo que tiene es que Beccacece es muy pelutudo“, se escuchó en primera instancia, lo que tuvo una respuesta de “yo lo cago a trompadas“.

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La situación no pasó para nada desapercibida, porque los ágiles de redes sociales colgaron el momento en las distintas plataformas, por lo que el video de la señal internacional se viralizó muy rápido.

El próximo partido de Ecuador en el Mundial será este sábado 20 de junio, cuando se mida ante Curazao, con la obligación de ganar para tener opciones de avanzar.

En síntesis

Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador con gol de Amad Diallo en el Mundial.

a Ecuador con gol de Amad Diallo en el Mundial. El DT Sebastián Beccacece criticó la falta de puntería tras la derrota de Ecuador.

criticó la falta de puntería tras la derrota de Ecuador. Ecuador enfrentará a Curazao el sábado 20 de junio con la obligación de ganar.

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La tabla del Grupo E del Mundial 2026