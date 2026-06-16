Esteban Paredes manifestó que Colo Colo debe seguir dándole rodaje a la cantera y por eso no es necesario traer jugadores.

Colo Colo terminó la primera rueda con un gran rendimiento y es el gran candidato al título del torneo. Por lo mismo, Arturo Vidal señaló que los albos no necesitan traer jugadores para la segunda parte del año.

Un pensamiento que compartió Esteban Paredes en el programa Tipster. “No necesita refuerzos Colo Colo“, señaló y alabó lo que ha hecho en las últimas fechas Fernando Ortiz.

“Tiene un plantel que hace un mes y medio yo criticaba, me hago responsable, pero hoy tiene una dinámica mejor que antes. Sabe a lo que juega y eso es responsabilidad del técnico”, señaló.

Paredes agregó que “comparto lo que dijo Arturo, están cubiertos en todas sus líneas, tiene amplia ventaja. Tiene 80% amarrado el campeonato, eso te da seguridad para lo que viene, para las siguientes 15 fechas”.

Paredes está con Vidal: Colo Colo no necesita sumar jugadores

Paredes no quiere a Jean Meneses en Colo Colo

Insistió en que “no le hacen falta refuerzos” y pidió destinar esos recursos para potenciar a las inferiores, considerando que el semillero es clave para el futuro del club.

“Ese dinero que lo usen en las divisiones menores. Es mi opinión. Después pueden venir refuerzos, pero están en una sola copa, el torneo nacional. Y la Copa Chile que la jueguen los jóvenes para sumar minutos”.

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Consultado por la opción de Jean Meneses, piensa que no es necesario que arribe al Monumental. “Están Hernández y Marchant, hay que darles minutos. No digo que Meneses no pueda rendir en Colo Colo, es buen nombre”, aunque hizo énfasis en un tema importante.

“No olvidemos que Colo Colo es diferente, que muchos han llegado y se han caído siendo figuras en otros equipos. Hasta argentinos. La voy a dejar ahí”, dijo el ex goleador albo.