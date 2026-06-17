El mercado de fichajes se empieza a mover en el Estadio Monumental y ahora apunta a un viejo anhelo por el volante trasandino.

Colo Colo se mete de lleno en el mercado de fichajes para el segundo semestre. Tras la primera rueda de la Liga de Primera, el Cacique terminó puntero con 36 unidades y con ventaja de diez unidades a su más cercano perseguidor.

Para ello, la fórmula que prepara ByN es un cambiazo por una de sus máximas figuras pero que no ha podido rendir en cancha. Esto tiene relación con Claudio Aquino, y que por problemas físicos ni ha podido ser citado.

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El tema es que al igual que con las láminas del Mundial, se planea un pasando y pasando. Según Cooperativa Deportes el interés de los albos se fija Luciano Cabral que no sería considerado en Independiente de Avellaneda.

Hasta el momento se sabe que en Colo Colo buscan un arquero, un puntero y un volante creativo para el segundo semestre. Justamente en está última posición aparece una oportunidad de mercado más que atractiva para los albos.

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En el espacio radial detallaron que ya hay contactos entre Colo Colo y el cuadro trasandino por este intercambio de volantes creativos. “Iniciaron contactos con Independiente de Avellaneda para que estudie las condiciones de Claudio Aquino. Podría ser la carta de cambio por Luciano Cabral”, detalló el periodista Rodrigo Gomez.

Luciano Cabral está en la mira del Cacique desde 2024, pero en ese minuto decidió ir al León de México y luego recaló en Argentina. Tras un gran inicio, ahora es suplente con Gustavo Quinteros en el Rojo. “ByN quiere cumplir un anhelo de Fernando Ortiz”, enfatizó.

Una propuesta que hasta cuenta con el visto bueno de Marcelo Barticciotto para el segundo semestre. “Podría ser una alternativa. Tendría que cambiar el esquema y sacar a uno de los volantes y jugar quizás con un 4-2-3-1. Cabral sería el que juegue atrás del nueve”, adelantó el cambio táctico que significaría la llegada del ex Coquimbo.

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Incluso podría ser un avance importante para el 2027 ante la opción de volver a jugar torneos internacionales. “Potenciaría el equipo. En Colo Colo deben pensar a futuro y la clasificación a una copa internacional. Es bueno reforzarse con tiempo”, sentenció.