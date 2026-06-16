Pavez señaló que le dolió la decisión que tomó Ortiz de marginarlo del equipo, pero le desea lo mejor al DT por el bien de Colo Colo.

Esteban Pavez abrió su corazón para hablar de Colo Colo, elenco al que dejó a comienzo de temporada. Y señaló por qué salir del Monumental fue acertado.

“Lo estaba pasando mal. Lo pasé mal el año pasado muchas veces”, indicó en el programa Tipster, en el que abordó la decisión de Fernando Ortiz que lo marcó profundamente.

“Me dolió mucho cuando no me citaron por segunda vez consecutiva. Nunca me había pasado, sabía que me podía pasar, pero cuando llega de verdad que duele. Me dolió porque seguía entrando de la misma forma, duele porque me sentía capacitado para jugar”, agregó.

Luego contó que a pesar de que quería quedarse, el llamado desde Alianza Lima llegó en buen momento. “Me llegó la oportunidad de Alianza y no lo dudé, por el profe Pablo Guede. Yo no me quería mover de Colo Colo, mi familia lo sabe“, dice.

Pavez dejó Colo Colo a comienzo de temporada

Esteban Pavez indica que “quería retirarme en Colo Colo”

Incluso cuenta su gran sueño. “Quería retirarme en Colo Colo. Pero el fútbol cambia, es de momentos, el año pasado no fue bueno personalmente ni en lo grupal”, entiende.

“Haber ido a Alianza fue la mejor decisión. Un par de veces fui a entrenar el año pasado y, aunque daba lo mejor, no estaba feliz. Eso va conta mí. Yo amo el fútbol. Aún tengo energía para entrenar como un niño. Fue buena decisión haberme ido”, detalló.

Confesó que su relación con Fernando Ortiz ni siquiera fue mala. “No tengo nada contra él, hablamos cuando me marginó, lo que hablamos ahora ya está de más. Me dijo un par de cosas y respeto las decisiones de los técnicos”, sostuvo.

“Puedo no compartirlas, pero siempre las he respetado. Con el dolor de mi corazón, no solo la del Tano, me pasó con otros técnicos. Pero no tengo nada contra él, me pone contento que le vaya bien por Colo Colo, me hace feliz el momento que viven”, confesó Pavez.

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Piensa que Colo Colo “está bien, fui ante Cobresal y lo vi bien, están con mucha confianza. Estuve entrenando ahí, llegó el King y estuvimos hablando. Se ve bien”.

Lo pone contento el momento de jugadores canteranos. “Es importante lo que han hecho los jóvenes como Hernández y Maureira. La verdad me pone contento por ellos, vienen hace rato con el plantel. El Chino (Hernández) se ve suelto, será futuro seleccionado como yo veo el fútbol”, indica.

Eso sí, no cree que los albos deban sentirse campeón. “Nada está dicho hasta el último. No se prueba aún la corona, deben seguir igual, de la misma forma. Así obviamente estarán más cerca del título”, estableció.

Finalmente, consultado si le gustaría volver al Cacique, dijo “hoy no sé, ahora estoy disfrutando el día a día. El año pasado fue difícil, ahora disfruto”.