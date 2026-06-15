En el Cacique ya planifican el segundo semestre y todo apunta a que van por el volante de Vélez como primera opción.

Colo Colo superó con claridad a Cobresal y cerró la primera rueda de la Liga de Primera como puntero absoluto con 36 unidades. El Cacique sacó una importante distancia de diez puntos a Universidad Católica y 12 a Coquimbo Unido y Palestino, que son sus más cercanos perseguidores.

Sin embargo, en el Estadio Monumental no se quieren dormir en los laureles. Es que en ByN tienen presente que el equipo, más allá del gran rendimiento que atraviesa en las últimas fechas, necesita de nombres de jerarquía en este mercado de fichajes.

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Postura que comparte Fernando Ortiz, por lo que busca jugadores específicos para lograr el anhelado título y no pasar sorpresas inesperadas en la recta final de temporada.

De entrada se habla de un arquero para pelear el puesto con los jóvenes Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva. También se apunta a un puntero y a un volante de creación. Justamente en dicha ubicación es que está la prioridad.

La fórmula de Colo Colo para fichar a Diego Valdés

Así lo indicaron en Los Tenores de Radio ADN donde apuntaron a que el nombre que busca Colo Colo es Diego Valdés. Si hasta se detalló que está semana cae la oferta formal por el volante que juega en Argentina.

Diego Valdés vuelve a sonar en Colo Colo: está semana cae oferta formal.

“Velez está en conocimiento del interés, y está esperando está semana una oferta formal por Diego Valdés. Entienden que en las próximas horas va a llegar la oferta para sentarse a conversar, y si tiene agua la piscina para la llegada del jugador a Colo Colo”, informó Cristián Alvarado en el espacio radial.

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Incluso se abordó que en el elenco trasandino existe opciones importantes de dejar partir al seleccionado nacional. “El jugador tiene un sueldo altísimo y también tienen conocimiento que Valdés quiere jugar en Colo Colo”, agregaron.

Ahora también se informó que se analiza la situación de Claudio Aquino, por el contrato que tiene en Colo Colo. Por lo que no se descarta que en la fórmula para contratar a Valdés se utilice como moneda de cambio al volante trasandino que llegó para el centenario del club.