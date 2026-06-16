El extremo define su futuro y en las últimas horas, pese a sonar en el Cacique, fue instalado en los Papayeros. Dejó un mensaje en redes sociales más que claro.

Jordhy Thompson ha dado que hablar en las últimas horas pero no por llegar a Colo Colo. Si bien el extremo ha sonando en el Cacique para el mercado de fichajes de invierno, su nombre fue instalado en un inesperado destino.

Este martes se conoció que Deportes La Serena está en conversaciones para poder sumar al formado en el Eterno Campeón para la segunda rueda. La noticia causó impacto en los hinchas albos, quienes no entendían el giro radical que daba la historia. Es por ello que el propio jugador sacó la voz.

Justo cuando el rumor iba tomando cada vez más fuerza, la aún figura del Orenburg de Rusia decidió dejar un claro mensaje al respecto. Burlándose de la noticia, evidenció que se ve en cualquier otro lugar pero no en el norte del país.

Jordhy Thompson se ríe de su supuesta llegada a La Serena

A Jordhy Thompson le dio risa que apareciera como refuerzo de Deportes La Serena. El extremo sepultó la opción de llegar a los Papayeros con un irónico pero claro mensaje al respecto.

Jordhy Thompson se burló de los rumores que lo instalan en La Serena cuando suena en Colo Colo. Foto: Instagram.

En una publicación que hizo el programa PicadoTV, donde lo anunciaban como fichaje de los Granates, el ex Colo Colo apareció a comentar. Ahí dejó un emoticón muerto de risa, dando una clara señal de que la situación está muy lejos de ser real.

Esto descarta desde ya que Jordhy Thompson sea refuerzo de Deportes La Serena, por ahora. El extremo sigue siendo jugador del Orenburg y no tiene nada claro sobre lo que se le viene.

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Si bien ha sonado en Colo Colo, lo cierto es que el club tiene a otro nombre como una de sus prioridades en ese puesto. Jean Meneses es quien se acerca a pasos agigantados al Cacique y se esperan novedades en las próximas horas.

Habrá que esperar para ver si es que el futuro del jugador está en Chile o en otro destino. Aún en Rusia, puede buscar un equipo por Europa o tiene la opción de intentar un retorno después de todos los problemas fuera de la cancha que causó.

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Jordhy Thompson niega a su manera que vaya a ser refuerzo de Deportes La Serena y sigue soñando con Colo Colo. El extremo define el próximo paso en su carrera, con el Cacique siendo una de sus prioridades.

Así están Colo Colo y La Serena en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Jordhy Thompson