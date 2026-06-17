El Bicho, a sus 41 años, hace su debut en la Copa del Mundo y tiene tarea tras los estrenos Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Uno de los estrenos más esperados en el Mundial 2026 se va a desarrollar este miércoles, cuando Portugal se mida ante la República Democrática del Congo, por el Grupo K.

El cuadro luso llega a la justa planetaria como uno de los grandes candidatos al título, debido a que tiene una generación estelar, con el eterno Cristiano Ronaldo como su líder.

A pesar de que ya tiene 41 años y que en Qatar 2022 perdió el puesto durante el torneo, el Bicho será de la partida ante el cuadro africano y cuenta con el total respaldo del entrenador español de los portugueses, Roberto Martínez.

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La formación de Portugal vs República Democrática del Congo

Portugal llega al Mundial como un favorito, gracias al excelente momento que pasan sus figuras del PSG como Nuno Mendes, João Neves y Vitinha, más el panorama que entrega Bruno Fernandes en la mitad de la cancha.

Además, Cristiano Ronaldo llega con tarea para el encuentro ante el Congo, porque Lionel Messi hizo un triplete y Kylian Mbappé se lució con un doblete en sus estrenos en la Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo debuta en el Mundial. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

De esta forma, la alineación lusitana será con Diogo Costa; Cancelo, Rúben Días, Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Neto; Cristiano Ronaldo.

Dato aparte: Portugal y Congo jugaron amistosos con Chile antes del Mundial. Los europeos ganaron por 2-1 y los africanos perdieron por el mismo resultado.

En síntesis

Portugal y República del Congo debutan este miércoles en el Grupo K del Mundial 2026.

debutan este miércoles en el Grupo K del Mundial 2026. Cristiano Ronaldo será titular a los 41 años bajo la dirección de Roberto Martínez.

será titular a los 41 años bajo la dirección de Roberto Martínez. La alineación titular de Portugal incluye figuras como Diogo Costa, Vitinha y Bruno Fernandes.

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¿Dónde ver en vivo y online el partido de Portugal vs República Democrática del Congo por el Mundial?

El partido entre Portugal y la República Democrática del Congo se jugará este miércoles 17 de junio desde las 13:00 horas, y la única alternativa para verlo en TV será en DSports. Por streaming estará disponible por DGO, DAZN, CHV Web, Paramount+ y Disney+.