La segunda fecha del Mundial 2026 arrancará este jueves con el duelo entre Canadá y Qatar por el Grupo B, dos selecciones que buscarán su primera victoria en el torneo.
Los dueños de casa vienen de empatar por la cuenta mínima frente a Bosnia-Herzegovina en su estreno y esperan aprovechar la localía para dar un paso importante hacia la clasificación. Qatar también rescató un empate ante Suiza, ambos deberán sumar para tener opciones de avanzar.
Canadá empato 1-1 con Bosnia-Herzegovina en la primera fecha del Mundial – Getty
¿Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Qatar?
Canadá enfrenta a Qatar este jueves 18 de junio, desde las 18:00 hrs de Chile, en el Estadio BC Place de Vancouver, por el Grupo B de la cita planetaria.
El duelo del país anfitrion lo podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DIRECTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas app MiCHV, CHV web, CHV 4K y DAZN.
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Grupo B del Mundial 2026
Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.
- Suiza
- Canadá
- Qatar
- Bosnia-Herzegovina
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¿Quién ganará el partido por el Grupo B del Mundial 2026?
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En resumen…
- Canadá y Qatar jugarán por el Grupo B este jueves 18 de junio.
- El partido comenzará a las 18:00 horas de Chile en el Estadio BC Place de Vancouver.
- CHV, DSports y Amazon Prime Video transmitirán en vivo el encuentro en Chile.