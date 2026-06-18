Ambas selecciones llegan tras empatar por la cuenta mínima y deberán sumar para avanzar en la Copa del Mundo.

La segunda fecha del Mundial 2026 arrancará este jueves con el duelo entre Canadá y Qatar por el Grupo B, dos selecciones que buscarán su primera victoria en el torneo.

Los dueños de casa vienen de empatar por la cuenta mínima frente a Bosnia-Herzegovina en su estreno y esperan aprovechar la localía para dar un paso importante hacia la clasificación. Qatar también rescató un empate ante Suiza, ambos deberán sumar para tener opciones de avanzar.

Canadá empato 1-1 con Bosnia-Herzegovina en la primera fecha del Mundial – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Qatar?

Canadá enfrenta a Qatar este jueves 18 de junio, desde las 18:00 hrs de Chile , en el Estadio BC Place de Vancouver, por el Grupo B de la cita planetaria.

El duelo del país anfitrion lo podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DIRECTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas app MiCHV, CHV web, CHV 4K y DAZN.

ver también Mundial 2026: revisa el calendario completo de partidos en la segunda fecha de la fase de grupos

Grupo B del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Suiza

Canadá

Qatar

Bosnia-Herzegovina

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En resumen…