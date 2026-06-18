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Mundial 2026

Canadá vs. Qatar: Horario y qué canal transmite EN VIVO, por TV y ONLINE el Mundial 2026

Ambas selecciones llegan tras empatar por la cuenta mínima y deberán sumar para avanzar en la Copa del Mundo.

Por Franccesca Arnechino

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Canadá y Qatar se enfrentan por la segunda fecha de la Copa del Mundo.
© GeminiCanadá y Qatar se enfrentan por la segunda fecha de la Copa del Mundo.

La segunda fecha del Mundial 2026 arrancará este jueves con el duelo entre Canadá y Qatar por el Grupo B, dos selecciones que buscarán su primera victoria en el torneo.

Los dueños de casa vienen de empatar por la cuenta mínima frente a Bosnia-Herzegovina en su estreno y esperan aprovechar la localía para dar un paso importante hacia la clasificación. Qatar también rescató un empate ante Suiza, ambos deberán sumar para tener opciones de avanzar.

Canadá empato 1-1 con Bosnia-Herzegovina en la primera fecha del Mundial – Getty

Canadá empato 1-1 con Bosnia-Herzegovina en la primera fecha del Mundial – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Qatar?

Canadá enfrenta a Qatar este jueves 18 de junio, desde las 18:00 hrs de Chile, en el Estadio BC Place de Vancouver, por el Grupo B de la cita planetaria.

El duelo del país anfitrion lo podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DIRECTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas app MiCHV, CHV web, CHV 4K y DAZN.

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Grupo B del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

  • Suiza
  • Canadá
  • Qatar
  • Bosnia-Herzegovina

Encuesta

¿Quién ganará el partido por el Grupo B del Mundial 2026?

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En resumen…

  • Canadá y Qatar jugarán por el Grupo B este jueves 18 de junio.
  • El partido comenzará a las 18:00 horas de Chile en el Estadio BC Place de Vancouver.
  • CHV, DSports y Amazon Prime Video transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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