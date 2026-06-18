Al juez chileno y su equipo arbitral le ocurrió todo lo que podía suceder en un partido de fútbol en la goleada de Canadá ante Qatar.

El estreno oficial del árbitro chileno Cristián Garay en el Mundial 2026 se puede calificar con una palabra: intenso. Es que más allá de que fue testigo VIP de la goleada que Canadá le propinó a Qatar por 6-0 en Vancouver, vivió un sin fin de emociones.

Previo al pitazo inicial y durante el sorteo en el BC Place le indicaba con señales claras a las autoridades de FIFA que no escuchaba las instrucciones desde la cabina del VAR. Minutos después de solucionarse este tema, comenzó la acción y con ello, las polémicas.

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El intenso estreno de Cristián Garay en Mundial 2026

Más allá de que los futbolistas de ambos equipos colaboraron poco con el nacional, la primera jugada importante vino en el minuto 32. El defensor qatarí Homam Ahmed derribó a la entrada del área a Tajon Buchanan. Inicialmente cobró penal. Sin embargo, intervino su compatriota Juan Lara desde el VAR.

La tecnología le corrigió a Garay que la falta era fuera del área y que el jugador asiático debía recibir tarjeta roja. Al rato, dos acciones que en Canadá reclamaban como penal y que no otorgaba el juez, causaron rechazo en los hinchas. Aunque lo más emotivo vino en el complemento.

En el minuto 51, una patada de Assim Madibo a Ismael Koné provocó la fractura de su pierna izquierda. Inicialmente, el chileno le mostró amarilla al infractor, pero al ver el daño colateral que provocó la acción, revirtió su cobro y expulsó al futbolista de Qatar.

Pero la situación estuvo muy lejos de calmarse. Es que durante el duelo, los qataríes pedían a Canadá que “bajaran la intensidad”, lo que no aceptaron los locales que hicieron todo lo posible para aumentar el marcador. Y tuvieron las ocasiones para hacer que el 6-0 sea mayor.

Tras el pitazo final, el técnico visitante Julen Lopetegui encaró a su par local Jesse Marsch por la actitud que mostró el equipo norteamericano hacia los suyos, lo que generó un tumulto que sólo se calmó con el correr de los minutos. Habrá que ver si le dan a Garay otro partido durante el Mundial 2026.

En síntesis