Siguen las novedades tras el comentado partido de Colo Colo contra Everton. Si bien el Cacique lo ganó sobre el final, las sensaciones no fueron de las mejores en los hinchas debido al nivel mostrado en cancha.

Y bien lo sabían hasta los pasapelotas, ya que este lunes se dio a conocer el informe arbitral clásico luego de los partidos. En este caso, el juez Juan Lara le dio con todo a los albos.

Precisamente, el árbitro del partido le dedicó un apartado acusete a lo ocurrido post gol de Yastin Cuevas, en los descuentos del encuentro. Ahí le cayó con todo a los canteranos del Cacique que las hicieron de alcanza balones.

El informe contra Colo Colo y los balones ocultos

Mediante su sitio web, la ANFP y el Campeonato Nacional Chileno publicaron el informe de Juan Lara sobre el duelo Colo Colo vs Everton. El juez fue lapidario con las pelotas escondidas en Macul tras el primer gol.

El momento del gol de Yastin Cuevas/Photosport

“Al minuto 90+1, posterior al gol de Colo Colo, los pasabalones retiran los balones ubicados atrás de los arco sector norte”, acusó el réferi. Por eso, ahora habrá que esperar si existirán o no sanciones.

Pero ese no fue el único inconveniente reportado por el árbitro. Es que en un tema de nunca acabar, el comportamiento de parte de la hinchada alba dio que hablar y fue consignado por Lara en el informe.

“Al minuto 85′ se enciende bengala desde galería sector Arica, lugar en que se ubican simpatizantes de Colo Colo”, cerró el juez, en lo que podría ser otro futuro castigo para la hinchada del Cacique.