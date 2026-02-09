Carlos Caszely fue el primero en verle muchas condiciones futbolísticas a Yastin Cuevas, el joven de 17 años que salvó a Colo Colo ante Everton con un gol de cabeza en el último minuto.

En una entrevista con Redgol señaló a mediados de enero que le tenía una fe ciega para su despegue, pues lo ha visto en las cadetes del cuadro albo.

“A ese cabro lo dejas jugar y va a ser figura. Es un segundo 9. No es de área, anda bien por la espalda, usa bien la diagonal y les gana harto a los centrales. Lo conozco desde los 13 años”, señaló.

Caszely le pide a Cuevas “no tatuarse ni teñirse”

Eso sí, quiere a un futbolista centrado, aterrizado y que no se le vayan los humos a la cabeza por haber anotado un gol en su segundo partido como profesional.

Yastin Cuevas celebra su primer gol en Colo Colo

En una conversación con Julio César Rodríguez en Somos Yuly, dejó claro todo lo que no tiene que hacer para triunfar en el fútbol no solamente Yastin Cuevas, sino que cualquier juvenil.

“Siempre y cuando no se empiece a teñir el pelo, no se empiece a poner aritos, no se empiece a tatuar, es un jugadorazo“, manifestó el Chino con la sabiduría de los años.

Incluso piensa que cuando se enfocan en asuntos extrafutbolísticos “ahí empiezan a perder el norte“, entendiendo que deben estar concentrados en su carrera.

Por ahora Yastin Cuevas asoma como el tercer delantero de Colo Colo por detrás de Javier Correa y Maximiliano Romero, quienes le han dado mucho apoyo en este comienzo de temporada.

