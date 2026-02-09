Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

El consejo de Caszely a Yastin Cuevas: “Si no se tiñe el pelo, no se pone aros ni se tatúa…”

Carlso Caszely espera que Yastin Cuevas pueda explotar en Colo Colo pues encuentra que tiene muchas condiciones a sus 17 años.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Yastin Cuevas celebra su gol en Colo Colo: tiene la bendición de Caszely
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTYastin Cuevas celebra su gol en Colo Colo: tiene la bendición de Caszely

Carlos Caszely fue el primero en verle muchas condiciones futbolísticas a Yastin Cuevas, el joven de 17 años que salvó a Colo Colo ante Everton con un gol de cabeza en el último minuto.

En una entrevista con Redgol señaló a mediados de enero que le tenía una fe ciega para su despegue, pues lo ha visto en las cadetes del cuadro albo.

“A ese cabro lo dejas jugar y va a ser figura. Es un segundo 9. No es de área, anda bien por la espalda, usa bien la diagonal y les gana harto a los centrales. Lo conozco desde los 13 años”, señaló.

Caszely le pide a Cuevas “no tatuarse ni teñirse”

Eso sí, quiere a un futbolista centrado, aterrizado y que no se le vayan los humos a la cabeza por haber anotado un gol en su segundo partido como profesional.

Yastin Cuevas celebra su primer gol en Colo Colo

Yastin Cuevas celebra su primer gol en Colo Colo

En una conversación con Julio César Rodríguez en Somos Yuly, dejó claro todo lo que no tiene que hacer para triunfar en el fútbol no solamente Yastin Cuevas, sino que cualquier juvenil.

Publicidad

“Siempre y cuando no se empiece a teñir el pelo, no se empiece a poner aritos, no se empiece a tatuar, es un jugadorazo“, manifestó el Chino con la sabiduría de los años.

Incluso piensa que cuando se enfocan en asuntos extrafutbolísticos “ahí empiezan a perder el norte“, entendiendo que deben estar concentrados en su carrera.

Le hizo un gol viral a Argentina con la Roja y celebra a Yastin Cuevas por su tanto en Colo Colo

ver también

Le hizo un gol viral a Argentina con la Roja y celebra a Yastin Cuevas por su tanto en Colo Colo

Por ahora Yastin Cuevas asoma como el tercer delantero de Colo Colo por detrás de Javier Correa y Maximiliano Romero, quienes le han dado mucho apoyo en este comienzo de temporada.

Publicidad
Lee también
Aquino le baja los humos a juveniles albos: "No han conseguido nada"
Colo Colo

Aquino le baja los humos a juveniles albos: "No han conseguido nada"

Juvenil de Colo Colo se viste de oráculo y anticipa gol de Yastin Cuevas
Colo Colo

Juvenil de Colo Colo se viste de oráculo y anticipa gol de Yastin Cuevas

Le hizo un gol viral a Argentina y celebró por Yastin Cuevas en Colo Colo
Colo Colo

Le hizo un gol viral a Argentina y celebró por Yastin Cuevas en Colo Colo

Colo Colo dice presente en el show de Bad Bunny en el Super Bowl
Colo Colo

Colo Colo dice presente en el show de Bad Bunny en el Super Bowl

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo