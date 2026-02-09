Se sufrió, costó mucho, pero se ganó.Así Colo Colo volvió al ruedo de las victorias, tras un triunfo agónico ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental. Pese a los tres puntos, el cuadro popular no mostró un buen juego y preocupa.

Esto es lo que se le sigue reprochando a Fernando Ortiz. Colo Colo es un equipo que no funciona, pese a que, a ratos, se entiende lo que quiere hacer el técnico. La patrulla juvenil fue una salvación para el DT, en la jornada del sábado, sin lugar a dudas.

Y uno de los nombres que sobresale entre los jóvenes es Yastin Cuevas. Siempre atento en ataque, con mucha visión de juego y completamente bendecido por el gol, el joven formado en Colo Colo ha sabido hacer de las suyas. Igual que otro en el pasado.

Hace recordar a otro querido delantero

Salió de Colo Colo y su vida cambió. No para bien, sino que su carrera se desinfló. Estamos hablando de Damián Pizarro, delantero albo que a mitad del 2024 dejó Macul para empezar su aventura europea en el Udinese.

Allí, no tuvo mucho rodaje, jugando solamente 29 minutos en toda la temporada y siendo relegado al equipo juvenil del Udinese. Luego, en Le Havre, club francés al que partió a mitad de 2025, volvió a repetir el mal desempeño, sumando 26 minutos.

Con una nueva chance en sus manos, en Racing de Avellaneda, el delantero chileno sabe que en Udinese no lo consideran y que tiene contrato hasta 2029, por lo que quiere aprovechar el préstamo en Argentina. Sus aires de fracaso tienen que ser una lección para Yastin Cuevas.

También debutó en las redes con 17

Vale decir que hay un paralelismo, más allá de la expectativa creada, en el que las carreras de Yastin Cuevas y Damián Pizarro se asimilan. Ambos convirtieron su primer gol en el Cacique teniendo 17 años.

Si Yastin lo hizo este fin de semana ante Everton de Viña del Mar, Damián Pizarro lo logró ante Cobresal, de visita, en la derrota por 3-1 acontecida en el torneo de 2023.

Otra similitud: ambos jugadores anotaron de cabeza su primer tanto, por lo que, los que no creen en las coincidencias, buscarán todo para que Yastin no siga la misma suerte que el actual delantero de Racing de Avellaneda. Eso sí, la suerte de Damián aún puede cambiar. Y es lo que espera todo aquel que disfrute mirando a la Selección Chilena.

