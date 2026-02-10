Colo Colo estuvo a nada de sumar otro papelón, pero su cantera llegó al rescate. Este fin de semana el Cacique se impuso por 2 a 0 ante Everton, en un triunfo que comenzó gracias a sus juveniles.

Los ingresos de Francisco Marchant, Leandro Hernández y Yastin Cuevas le cambiaron la cara al Eterno Campeón. Mientras el último anotó el gol que rompió el empate en la agonía, el penúltimo otorgó la asistencia que liquidó el encuentro. Una situación que Carlos Caszely aprovechó para mandarle un claro recado a Fernando Ortiz.

La leyenda del Cacique sacó la voz para pedir más oportunidades para los juveniles que hoy son parte del club. Aunque no fue lo único, ya que le tiró la oreja al DT por algo que hizo con ellos en la derrota frente a Deportes Limache.

Carlos Caszely le raya la cancha a Fernando Ortiz por los canteranos de Colo Colo

El sufrido triunfo ante Everton dejó en evidencia que los juveniles de Colo Colo tienen con qué aportar a salir del mal momento. Carlos Caszely, que ha visto a varios en inferiores, sacó la voz para dejarle clara la película a Fernando Ortiz.

Tras la actuación de Yastin Cuevas, Carlos Caszely le avisó a Fernando Ortiz que Colo Colo tiene muchas más joyas en su cantera que merecen una oportunidad. Foto: Photosport.

En Los Tenores de Radio ADN, el Rey del metro cuadrado aprovechó lo ocurrido en el Estadio Monumental frente a los Ruleteros para alabar a la cantera. “Hay cuatro chicos que, para mí, en lugar de traer jugadores de medio pelo, deberían darle posibilidades a ellos“.

Publicidad

Publicidad

Carlos Caszely le recordó a Fernando Ortiz lo que hizo con los que vieron acción en el debut. “Con Limache los dos chicos, Hernández y Marchant, jugaron bien los primeros 45 minutos. El problema era la defensa. ¿Por qué los sacas?“.

“Los grandes jugadores, partiendo por Elías Figueroa, 17 años. Leonel (Sánchez), 17. Alexis (Sánchez), 17. (Arturo) Vidal, 17. No es un problema de cancha, es el entorno. Quieren que a los 17 ya sea Pelé“, añadió.

ver también “Es algo…”: la respuesta de Estudiantes de La Plata tras denuncia a Colo Colo por Javier Correa

Tras ello, la leyenda alba señaló “como decía el gran maestro Luis Álamos, denle cinco partidos. En eso ya debe entregar lo que aprendió en cadetes, no les pesa la camiseta. Cuando vienen desde los 8 años como Yastin, hay tres o cuatro que han sido campeones siempre“.

Publicidad

Publicidad

“Si no anda bien, no lo critiquen. El futbolista tiene que estudiar jugando fútbol. Por ahí va para que volvamos a tener una buena selección“, sentenció.

Colo Colo celebra que sus canteranos están respondiendo cuando se les ha necesitado. El Cacique ruega para que mantengan su nivel y pasen a ser piezas importantes del plantel.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo entrena para tratar de sumar tres puntos más en la próxima fecha de la Liga de Primera. Este domingo 15 de febrero a partir de las 20:30 horas, el Cacique recibe al líder Unión La Calera en el Estadio Monumental.

Publicidad

Publicidad