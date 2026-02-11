Fue durante las últimas horas que en Colo Colo surgió la oportunidad de conseguir la incorporación de un nuevo refuerzo para la temporada 2026, el que por pedido del técnico Fernando Ortiz debía ser un extremo derecho.

En ese ámbito, fueron tres los nombres que surgieron para ocupar esta plaza. La opción local con Víctor Dávila, otra del extranjero como el argentino Mateo Sanabria, y la más llamativa de todas, la del paraguayo Matías Rojas, ex compañero de Lionel Messi en Inter Miami.

Incluso, hasta el representante de este último, Alejandro Taraciuk, señaló en Radio ADN que “todavía no tenemos nada formal. Si nos llega la oportunidad encantados de escucharlos por lo que significa Colo Colo, pero no puedo decir más que eso”.

Colo Colo descarta su gran fichaje para el 2026

Sin embargo, el sitio Bolavip reveló una pésima noticia para los hinchas albos, al dar a conocer que el paraguayo de 30 años y seleccionado de su país, “no estuvo de forma concreta en los planes de Colo Colo“, para luego entregar las razones de la negativa.

“En el club apuntan a otros nombres que cumplan de forma específica con el puesto que quieren cubrir”, indica el medio de comunicación, que agrega al respecto que “en el Estadio Monumental hay una terna de dos chilenos y un argentino, desde donde saldría el elegido para llegar a Macul”.

¿Cuántos refuerzos tiene el Cacique?

Hasta ahora, las incorporaciones que registra Colo Colo para la vigente temporada son el lateral derecho Matías Fernández Cordero, más los defensores uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez, el volante Álvaro Madrid, el extremo Lautaro Pastrán, más el delantero argentino Maximiliano Romero.

¿Cuándo es su próximo juego?

Por la tercera jornada en Liga de Primera, el equipo que dirige Fernando Ortiz recibirá en el Estadio Monumental a Unión La Calera, en duelo a disputarse el domingo 15 de febrero a las 20:30 horas.

Así están los albos en la Tabla de Posiciones

