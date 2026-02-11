Colo Colo comenzó a acelerar para cerrar un último refuerzo para el plantel del técnico Fernando Ortiz, una vez que el directorio de Blanco y Negro pidió potenciar el equipo.

Si bien son varios nombres lo que ya están saliendo a la luz, lo concreto es que en carpeta hay un argentino que lidera las preferencias en el interior de la dirigencia en el estadio Monumental.

Por lo mismo, han revelado la última obsesión en el mercado de fichajes con un ex seleccionado Sub 20 de Argentina y que actualmente está jugando en el fútbol brasileño.

Se trata de Mateo Sanabria quien es acercado en el radar de Colo Colo y que se puede transformar en la última gran carta para levantar al Cacique en la temporada 2026.

Mateo Sanabria busca salir del Bahía por pocos minutos. (Photo by Lucas Figueiredo/Getty Images)

¿Quién es Mateo Sanabria?

Fue el periodista Edson Figueroa, quien en el YouTube “El Canal de Edson”, quien entregó los detalles del jugador que se puede transformar en el último refuerzo de Colo Colo.

“Hay un jugador joven que lo tengo y me parece aterrizado a la búsqueda que hace Colo Colo, que se llama Mateo Sanabria, extremo, fue seleccionado sub 20 argentino y tiene 21 años, ha jugado muy poco, hoy está en el Bahía y tiene ganas de salir“, explicó.

Fue formado en Lanús, donde también suma pasos en Central Córdoba en su país, para luego pasar por el Al-Ain, para cerrar su última etapa en el Bahía de Brasi.

Si bien tras la reunión de Blanco y Negro no quisieron profundizar en nombres que tienen en carpeta, la opción de Sanabria comienza a ganar fuerza, donde Colo Colo debe acelerar las gestiones.

