Sigue la polémica por el duelo entre Palestino y la U de Chile de este viernes. Es que los árabes no permitirán prensa partidaria de los azules, excluyéndolos del proceso de acreditación para el duelo.

Como antecedente, el año pasado hubo incidentes entre hinchas del Tino arremetiéndola contra comunicadores de la U, luego del triunfo del elenco que dirigía ahí Gustavo Álvarez. Y esta vez, el club local tomó medidas.

Por eso en la vereda contraria se lanzaron con todo alegando discriminación por la medida. Fue así que una periodista partidaria de U de Chile dio a conocer una movida para revertir la exclusión en La Cisterna.

La movida judicial entre U de Chile y Palestino

Periodista de La Magia Azul, Daniela Alegría, informó en sus redes sociales que puso un Recurso de Protección contra la medida de Palestino que dejó a la prensa partidaria de U de Chile sin poder cubrir el duelo de este viernes.

Polémica exclusión en La Cisterna /Photosport

“El martes presenté un Recurso de Protección en la Corte de Apelaciones de San Miguel por la decisión de Palestino con los medios partidarios. Respuesta: Inadmisible”, dijo la comunicadora.

Por ello, su reclamo rápidamente dio la vuelta en la red social X, donde la periodista partidaria siguió con su descargo. Ahí apuntó a los árabes por limitar el derecho a la información de hinchas de la U.

“Estas decisiones arbitrarias, injustificadas y que vulneran el derecho a la libertad de prensa, son amparadas por la justicia. Tampoco pudo hacer nada el Círculo de Periodistas de Chile. Una pena”, cerró.