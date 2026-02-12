Universidad de Chile tiene un importantísimo partido este viernes, cuando le toque visitar a Palestino por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, en búsqueda de su primer triunfo en el torneo.

Los dirigidos por Francisco Meneghini no han podido saborear de la victoria desde que llegó el técnico argentino, por lo que la presión aumenta con el correr de los días.

Pero el técnico recibió esta semana buenas noticias, lo que ilusiona a los hinchas para el encuentro en el estadio Municipal de La Cisterna, con una grato regreso para los azules.

Esto, porque se confirma que el delantero Octavio Rivero volverá a las citaciones de la U, luego de estar fuera contra Huachipato, por un problema en su rodilla izquierda.

La U recupera todos sus delanteros ante Palestino

Así al menos lo confirma el medio Emisora Bullanguera, quienes aseguran que el goleador uruguayo será citado para el choque de este viernes entre Universidad de Chile y Palestino.

“El jugador uruguayo retornó esta semana a las prácticas normales y será considerado en el duelo ante los Árabes”, explican en una primera instancia.

“Cabe mencionar que el charrúa sufrió un golpe en el duelo amistoso ante Universitario en Perú, en la misma rodilla donde ha tenido intervenciones quirúrgicas”, precisan.

Por lo mismo, vuelve a la pelea por un puesto de titular en la delantera, donde, al menos hasta el miércoles, aparecían como seguros Eduardo Vargas con Juan Martín Lucero.