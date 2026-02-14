Universidad de Chile vive un mal momento y Francisco Meneghini suma más críticas que puntos. Es por esto que el nombre de Jorge Sampaoli comienza a rondar a los hinchas.

Tras la salida de Gustavo Álvarez, la dirigencia del Bulla apostó por Paqui luego de su buena campaña en O’Higgins. Claro que en el CDA, todavía no ha mostrado mucho. Si bien solo lleva tres partidos oficiales, el rendimiento ha estado muy lejos de lo que venían acostumbrando los Azules en los últimos años.

El futuro de Sampaoli

Puede parecer una locura, pero ya hay voces que piden la salida de Paqui Meneghini de Universidad de Chile. Los 2 puntos de 9 posibles, han hecho perder la paciencia rápidamente a los seguidores. El nivel futbolístico ha sido tan bajo, que hasta Charles Aránguiz se ha visto mal.

Como justo en estos días Jorge Sampaoli salió de Atlético Mineiro, era obvio que los hinchas iban a pedir por él. El casildense fue tricampeón en el Romántico Viajero, además de conquistar la Copa Sudamericana. Su nombre genera idolatría en el CDA.

Más allá del entusiasmo, desde el adiós de Sampaoli en 2012 nunca ha habido un acercamiento concreto para su regreso. Sin embargo, él habló hace algún tiempo de esta opción y la verdad, hace casi imposible su vuelta, ya que aseguró que volvería cuando Universidad de Chile volviera a ser administrado por sus hinchas. Una utopía por ahora.

“Una vez fui a un evento y dije que si la U me necesitaba iba a estar. Pero si era manejada por su pueblo y por su gente“, dijo Sampaoli en 2022 a Radio ADN. Además, en esa ocasión también disparó contra la directiva de Michael Clark.

“Con esta gente ni siquiera podría estar. Cuando haya alguien con sentimiento popular y si yo estoy en condiciones de poder ayudar, lo haría en cualquier lugar. No seré cómplice de lo que está pasando ahora. Es difícil volver a un lugar donde fuiste feliz“, cerró Jorge Sampaoli.

Sampaoli salió hace algunos días de Atlético Mineiro. Imagen: Getty

En el fútbol y en la vida, todos tienen derecho a cambiar de opinión, pero con estos dichos, es complejo de Sampaoli quiera volver a Universidad de Chile con la administración de Clark. De hecho, Meneghini fue su ayudante en el Bulla, la selección chilena y la selección argentina, por lo que tampoco sería bien visto que lo suceda en el cargo.

