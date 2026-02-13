Más de un semestre lleva Fernando Ortiz como entrenador de Colo Colo, y son más los cuestionamientos que recibe por sobre los elogios. Un comienzo similar al que tuvo hace más de una década un compatriota suyo como Jorge Sampaoli.

Antes de los títulos y las hazañas, el casildense fue muy duramente criticado por los hinchas de Universidad de Chile, a tal punto que la barra brava le fue a dejar coronas de flores, por sacar a referentes de la institución. En medio de ese momento, tuvo un mantra que lo sacó a flote.

Una frase que unía a Sampaoli con su pasión musical, como fue “No escucho y sigo“, canción de la banda argentina Callejeros. Aunque cueste creerlo, en conferencia de prensa, Fernando Ortiz reveló el insólito vínculo que tiene con el ex DT azul.

El insólito vínculo que une a Ortiz con Sampaoli

Fue en el cierre del encuentro con los medios previo al duelo que sostendrá Colo Colo ante Unión La Calera, donde se le preguntó al “Tano” por su vínculo con la música. Junto con mostrar una faceta más humana, se atrevió a reconocer lo que le une con el casildense.

“Tengo la lengua tatuada de los Rolling (Stones)”, fue lo primero que reconoció Ortiz sobre sus gustos misceláneos, para luego revelar que “todos (los estilos) escucho, no hay uno en particular que me identifique, el rock me gusta, el argentino e internacional. Como el cuarteto también“.

Junto con añadir que “soy una persona normal por más que sea el DT de Colo Colo”, entregó detalles de su vínculo con Sampaoli. “Tengo una frase tatuada acá (en el brazo derecho) que es ‘No escucho y sigo’, así que compartimos algo“, expresó el estratega albo.

¿Cuándo juega el Cacique?

El Colo Colo de Fernando Ortiz será el encargado de cerrar la tercera jornada en Liga de Primera, cuando este domingo 15 de febrero reciba al líder Unión La Calera en el Estadio Monumental desde las 20:30 horas.

Así están en la Tabla de Posiciones

