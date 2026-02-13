Uno más y van. El entrenador argentino Jorge Sampaoli sumó un nuevo fracaso en su carrera, luego que Atlético Mineiro comunicara su despido después de cinco meses en el cargo. La octava vez que se va con polémica de su trabajo.

Si uno repasa la trayectoria del casildense desde su salida desde Universidad de Chile a finales de 2012, aquella fue la única vez en que cumplió con la totalidad de su contrato y acabó con el mismo en tiempo y forma. Después, en todos los clubes y selecciones que estuvo, se fue con escándalo.

Desde su etapa en la Selección Chilena, donde afirmó sentirse un “rehén”, hasta su último paso en Brasil, son ocho las instituciones en las que dirigió Sampaoli sin conseguir éxitos deportivos y en las que acumula millones de dólares por indemnizaciones. ¡El DT más caro de echar en Sudamérica!

ver también La figura de Universidad de Chile que marcó la salida de Jorge Sampaoli de Atlético Mineiro

Los millones que Jorge Sampaoli ganó solo en finiquitos

Su polémica salida de La Roja, en enero del 2016, se gestó tras llegar a un acuerdo con la ANFP, que le pagó al trasandino más de US$2 millones de dólares, sin contar la demanda que tiene contra el fútbol chileno que la Justicia, por ahora, le negó.

En junio del 2017, Sampaoli abandonó al Sevilla para hacerse cargo de la selección Argentina, allí recibió un cheque por US$1,7 millones de la moneda estadounidense. Mientras que su adiós a la Albiceleste, le reportó un finiquito de US$1,5 millones.

En Brasil se fue con escándalo en Santos, donde entre premios, vacaciones y bonos, tras una resolución judicial, le pagaron US$800 mil. Pero fue en España donde recibió su mayor indemnización por despido, donde los andaluces le cancelaron nada menos que US$9 millones de dólares.

Publicidad

Publicidad

Jorge Sampaoli sufrió nuevo despido en Atlético Mineiro (Getty Images)

En el 2023, Flamengo lo despidió a Sampaoli tras perder la final de la Copa de Brasil. Por ello, recibió US$2 millones más. Así las cosas, el casildense suma en sus arcas, sólo por indemnizaciones, una suma cercana a los US$20 millones de dólares.

¿Cómo fue su último paso en Brasil?

Entre septiembre de 2025 y febrero del 2026, el DT trasandino dirigió un total de 32 encuentros, a nivel local e internacional, con un registro de 10 victorias, 14 empates y ocho derrotas, es decir, un 45,83 por ciento de rendimiento.

Publicidad

Publicidad