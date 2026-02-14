La gira sudamericana en el circuito de tenistas profesionalessigue su curso. Ya está en marcha el ATP 500 en Río de Janeiro, que tiene confirmada la presencia de los chilenos Alejandro Tabilo (71° del ranking) y Cristian Garin (89°), con la opción de sumar dos más.

Porque en estas horas se disputa la qualy del torneo, que tendrá a dos nacionales en acción. Hablamos de Nicolás Jarry (143°) quien enfrenta al portugués Jaime Faria (148°), y de Tomás Barrios (114°), que jugará ante el local Pedro Boscardin Dias (253°).

Si ambos consiguen avanzar, tendrán la chance de sumarse a Tabilo y Garin que entraron de forma directa en el cuadro principal del ATP 500 de Río, y que ya conocen a sus oponentes en la ronda inicial, siendo ambos del continente americano.

Los rivales de Tabilo y Garin en ATP 500 de Río

Ambos nacionales verán acción este domingo 15 de febrero, en horario por confirmar. El primero en salir a la arcilla del Jockey Club Brasileiro en la “Cidade Maravilhosa” será el ariqueño, quien vuelve a la acción tras el fallecimiento de su padre.

Cristian Garin enfrentará en primera ronda del ATP 500 de Río al argentino Thiago Tirante (92°). De avanzar, espera al ganador del duelo de trasandinos entre el primer cabeza de serie Francisco Cerúndolo (19°) y Mariano Navone (73°).

Por su parte, Alejandro Tabilo jugará el mismo día frente al estadounidense Emilio Nava (81°) y en caso de conseguir el triunfo se medirá contra el vencedor del lance entre el francés Alexander Muller (48°) y un jugador proveniente de la qualy.

¿Dónde se podrá ver a los chilenos en TV o streaming?

Si bien los juegos de las clasificaciones no tienen una transmisión oficial, los encuentros del cuadro principal del ATP 500 se pueden seguir a través del Plan Premium de Disney +.