Alejandro Tabilo (71°) ha tenido a los fanáticos del tenis en Chile pegados a la TV durante esta semana, donde ha sido el representante nacional con mejores números en el ATP de Buenos Aires.

Luego de triunfar en la pasada serie de Copa Davis ante Serbia, el Jano se matriculó con dos triunfos en línea al otro lado de la cordillera. Y ahí, venció a dos ex campeones del torneo: Facundo Díaz Acosta y Joao Fonseca.

Y ya instalado en cuartos de final del torneo trasandino, el zurdo tuvo un duro escollo al frente. El argentino Tomas Martín Etcheverry (54°) es uno de los mejores representantes de su país y favorito del público, disputando un vibrante partido ante el jugador chileno.

Tabilo deja escapar su mejor oportunidad

Alejandro Tabilo y Tomas Martín Etcheverry llegaron hasta el tercer set para definir al ganador del duelo de cuartos de final, por el ATP de Buenos Aires. Ahí, el argentino remontó el duelo y ganó por 1-6/ 6-3 y 6-4.

Tras un arrollador primer set con dos quiebres y enmudeciendo a todo Buenos Aires, el Jano cayó en su nivel y permitió la remontada de su rival. De ahí en más llegaron al set definitivo y en el final se le escapó el match.

Pese a la derrota, el chileno queda con buenas sensaciones por su aventura al otro lado de la cordillera. Con los cuartos de final en Argentina, quedó por ahora 67° del mundo en el ranking live.

Ahora el chileno se enfocará en sus siguientes desafíos de la gira de arcilla sudamericana, donde en el horizonte ya asoma el ATP de Santiago. Ahí Tabilo busca cobrarse revancha tras perder la final en 2024, ante el trasandino Sebastián Báez.