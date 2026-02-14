Audax Italiano busca la liga y la clasificación a las competencias internacionales esta temporada, y aunque lleva un positivo inicio, sumando un empate y un triunfo, el cuadro de La Florida aún no cierra filas y revelan que tiene todo listo para la llegada de un nuevo refuerzo.

Según revela Tano Noticias, Raimundo Rebolledo está muy cerca de Audax y podría concretar todo prontamente. “Está a detalles de convertirse en nuevo jugador para la temporada 2026″.

Acordando que según recabada por ellos “ya existe acuerdo con la agencia de representación y con el propio futbolista para su llegada al elenco itálico. Ahora, la decisión final está en manos de la dirigencia del club, que debe dar el visto bueno para cerrar la operación”.

La carrera de Raimundo Rebolledo

El jugador de 28 años inició su carrera en el profesionalismo el año 2016 junto a Universidad Católica donde junto a la Franja levantó múltiples copas, coronándose tetracampeón del fútbol chileno y también se coronó campeón en 4 oportunidades de la Supercopa de Chile.

Raimundo Rebolledo se acerca a Audax/Photosport

El jugador tuvo un breve paso a préstamo por Curicó Unido, para luego pasar por clubes como Ñublense y Unión La Calera. El 2025 llegó a Everton, donde disputó 14 partidos por el Campeonato Nacional y quedó libre tras terminar el campeonato.

Publicidad

Publicidad

ver también Era el reemplazante de Vicente Pizarro, Fernando Ortiz lo borró y ahora se va a préstamo a rival de Colo Colo

El 2026 de Audax

Para esta temporada, el cuadro itálico experimento grandes salidas dentro de su plantel, entre ellas jugadores como Jorge Espejo, Germán Guiffrey, Luis Riveros, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia dejaron de ser partes de la escuadra.

Por lo mismo, el cuadro anunció las llegadas de nuevas figuras para reforzarse entre ellas Favian Loyola, Martín Ballesteros, Rodrigo Cabral, Diego Coelho, Marcelo Ortiz y Pedro Garrido.