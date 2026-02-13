En la previa a la dura visita que Universidad Católica realizará a Cobresal, este sábado en El Salvador, el técnico Daniel Garnero sufre un auténtico dolor de cabeza, a raíz de las múltiples bajas que enfrenta para conformar su formación titular.

En busca de sumar su primer triunfo como visitante, la escuadra precordillerana contar con cinco ausencias obligadas, de las cuales tres son jugadores que aún se recuperan de largas lesiones, uno está en proceso de recuperación, y el otro, suspendido.

Las bajas que tiene Garnero en Católica ante Cobresal

La más reciente ausencia que tiene “La Franja” es el delantero Clemente Montes, quien recibió una dura sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP de dos juegos de suspensión, a raíz de su expulsión en la victoria ante Concepción.

El atacante se suma al central Daniel González, quien se recupera del “procedimiento quirúrgico torácico electivo” producto de un quiste en su tórax, al que se sometió el último fin de semana, y estará fuera de acción en Católica por todo un mes.

A ellos se suman los tres futbolistas que continúan recuperándose de sus lesiones de diversa consideración, como son el lateral Sebastián Arancibia, más los volantes Fernando Zuqui y Alfred Canales, con la buena noticia de que ya trabajan con balón y están a la par de sus compañeros.

¿Cuál es la posible formación titular?

Para enfrentar a Cobresal, el 11 que Garnero probó en Católica es con Vicente Bernedo en el arco; Tomás Asta-buruaga, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena en defensa; Gary Medel, Matías Palavecino y Cristián Cuevas en mediocampo; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani en delantera.

¿Cuándo se juega su encuentro?

El duelo de Los Cruzados ante Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador, por la tercera jornada en Liga de Primera, se disputará este sábado 14 de febrero, a partir de las 20:30 horas.

