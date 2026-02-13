La gira sudamericana de torneos de arcilla siempre tiene a un chileno como protagonista, y en el ATP de Buenos Aires no es la excepción, porque Alejandro Tabilo (71°) sigue firme.

El zurdo viene de dar el gran golpe en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, donde venció en octavos de final al campeón vigente, el brasileño Joao Fonseca, el tercer sembrado del torneo.

Tabilo vuelve a la cancha este viernes y lo hará por los cuartos de final, pero no tiene un partido fácil, puesto que se verá las caras con el argentino Tomás Etcheverry (54°), quien contará con el respaldo del público local.

Alejandro Tabilo quiere seguir avanzando en el ranking ATP

Alejandro Tabilo está sumando importantes puntos en el ATP de Buenos Aires, lo que ya le permite dar un avance en el escalafón mundial, donde está en el casillero 67° del ranking live.

El chileno quiere seguir avanzando y si se mete en las semifinales del certamen de Argentina trepará más lugares, porque quedará en el lugar 63° del planeta, con opciones de seguir creciendo.

Alejandro Tabilo jugará este viernes por los cuartos de final del ATP de Buenos Aires ante Tomás Etcheverry, a partir de las 13:00 horas, con todo el público en contra y con la opción de avanzar en el ranking mundial.